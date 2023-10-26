Танцы на костях. Россияне продают разбитые квартиры украинцев в Мариуполе: какую сумму хотят (видео)

Россияне известны своей любовью к присвоению чужих территорий, а также имуществу. Сначала они захватили Мариуполь, а теперь продают дома украинцев, которые сами и изуродовали. При этом местные риелторы делают это с таким энтузиазмом, что создается впечатление, будто они далеки от реальности.

"Боже мой, какая красота!"

Печально известный российский риелтор Кирилл Сириус, занимающийся недвижимостью в украинском Донецке, показал квартиру, которой сам невероятно увлекается.

Он ходит по комнатам с разодранными стенами, на которых проступают темные следы от огня. При этом риелтор отмечает, что в квартире нужно провести ремонт, и она уже готова к нему.

Главным преимуществом жилья он называет ее размещение - это центр города. С балкона квартиры будто бы видны море, храм и совсем близко расположены рынок, школа и садик.

Лифт дома еще не работает, но скоро появится. Очевидно, лифт в девятиэтажном доме был, однако мог быть поврежден во время обстрелов россиян.

К слову, Сириус добавляет, что документы уже переоформлены, и владелец квартиры с российским паспортом. Но если Мариуполь - это российский город в соответствии с их нарративами, тогда зачем это подчеркивать? Риторический вопрос.

За такую квартиру хотят 35 000 долларов, что даже немного больше других предложений на рынке оккупантов. К примеру, ранее Кирилл продавал квартиру в Донецке за 25 000 долларов.

Что еще продают россияне в Мариуполе

Оккупанты и коллаборанты уже пришли к созданию сайтов по продаже недвижимости. На одном из них средняя стоимость квартир на продажу составляет 20 000 долларов. При этом за примерно одинаковую сумму могут продавать разные квартиры.

Вот, например, неизвестная Лилия Николаевна продает однокомнатную квартиру за почти 25 000 долларов, в то время как Елена хочет отдать жилье в гораздо хуже, однако с двумя комнатами, за почти 24 000 долларов.

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Откровенно говоря, "свежих" объявлений немало, и некоторые из них имеют очень низкие ценники. К примеру, этот дом за 16 000 долларов. По сайту можно найти схожие предложения с в несколько раз более высокими ценами.

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Конечно, все объявления созданы россиянами. Не исключено, что эти квартиры могли принадлежать украинцам. И там, где это возможно, наши граждане напоминают оккупантам, чтобы как можно скорее забирали свои вещи из города: