"Людей викидають на вулицю". Як росіяни в Маріуполі обманюють мешканців із житлом
У нових будинках, які Росія будує в Маріуполі, квартири не віддають людям, що втратили житло, а виставляють на продаж.
Про те, як працює схема, розповів у Facebook журналіст Денис Казанський.
Як працює схема з житлом у Маріуполі
Так, розбитий обстрілами будинок зносять. На його місці будують новий. А колишнім мешканцям оголошують, що формально це вже не їхній будинок, а інший. Тому й квартири їм не належать. Здебільшого таке практикується у центрі міста.
"Там найкращі ділянки "російські визволителі" залишили для себе. Корінних мешканців звідти викидають, залишки їхніх будинків знищують і будують замість них квартири в іпотеку. Для росіян", - зазначає Казанський.
За словами журналіста, у багатьох маріупольців документів на квартири немає, вони згоріли, тож і довести право власності вони не можуть.
А тим, у кого крім квартир, що згоріли, була ще якась нерухомість, просто відмовляють у компенсаціях на тій підставі, що є інше житло і його вистачить.
Така ситуація, наприклад, із будинком на вулиці Нахімова 82.
"Раніше там стояла "сталінка", яку російська армія розбомбила та спалила. Тепер на її місці будують житловий комплекс, квартири в якому продають за гроші. А мешканців "сталінки" просто викинули на вулицю. Ситуація настільки дика, що про неї навіть зняв сюжет" місцевого телеканалу", - резюмував журналіст.
У Маріуполі людей обманюють із квартирами (facebook.com/den.kazansky)
Що думають українці з цього приводу
Зазначимо, що у коментарях до посту написали люди, які мешкали у цих будинках.
- О, мій будинок.
- Я чула від дівчини з Маріуполя, що ці нові будинки стоять порожніми і маріупільці не хочуть туди заселятися. Неофіційно окупанти людям кажуть, що якщо доведеться відступати, то все, що збудували вони українцям не залишать, а підірвуть, тому люди бояться і живуть по вцілілих квартирах родичів, чи знайомих.
- Так а "русскій мір" іншим і не буває…
- У Маріку в подруги згоріла повністю квартира, з дуже коштовним ремонтом і начинкою. Весь будинок був такий. Його знесли. А так як на неї був оформлений будинок, да живуть батьки, то їй ніяка квартира чи компенсація не надається. Ох і молодці рашисти!!!
- Ви так пишете: "не віддають людям...", ніби хтось притомний міг подумати, що віддадуть.
До речі, зіркова китаянка, яка співала "Катюшу" у Маріуполі, назвала українців нацистами.