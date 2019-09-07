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Новая ведущая и украинские хиты: чем удивит третий выпуск Танцев со звездами

STYLERТелешоу    07.09.2019 - 08:35
Новая ведущая и украинские хиты: чем удивит третий выпуск Танцев со звездами
Танцы со звездами 2019 (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Новый выпуск Танцев со звездами удивит зрителей неожиданными перевоплощениями и откровениями звездных участников

В третьем выпуске нового сезона Танцев со звездами участники будут исполнять свои номера под музыку украинских исполнителей. А звездной ведущей нового выпуска станет победительница первого сезона обновленных "Танцев" - Наталья Могилевская. Какие еще сюрпризы приготовили создатели шоу - в материале Styler.

Так, телеведущий Александр Остапчук изменит свое гуморичтичне амплуа на более серьезное - вместе с партнершей Илоной Гвоздевой он исполнит фокстрот под композицию Сергея Бабкина "Прости".

Кроме того, шоумен расскажет, почему не переезжает в Канаду, где живет вся его семья.

А страстный Даниэль Салем, который покажет голый торс в новой постановке, признается, что в жизни он необычайно скромный, несмотря на яркую внешность и внимание женщин к нему.

"Показать голый торс - будто побриться наголо, будто открыть нечто интимное, и это очень необычно для меня", - говорит Даниэль о своем новом номере.

Новая ведущая и украинские хиты: чем удивит третий выпуск Танцев со звездами

Участники Танцев со звездами Ксения Мишина и Женя Кот (фото: instagram.com/tanci1plus1)

Актер Алексей Яровенко и известный хореограф Елена Шоптенко исполнят чувственную румбу под дуэт Тины Кароль и "Бумбокса". Темой выпуска станет любовь на расстоянии.

А за историей любви, которую исполнят на паркете Ксения Мишина и Женя Кот будет наблюдать вся страна, поскольку участникам "Танцев" приписывают роман и вне шоу.

Актер Михаил Кукуюк и Елизавета Дружинина выполнят лирический хип-хоп под суперхит этого лета "Охрана отмена", который для них споет Jerry Heil.

Гимнастка Анна Ризатдинова и Александр Прохоров исполнят трогательный вальс под чувственную композицию "Тримай" Кристины Соловий.

Новой звездной ведущей третьего выпуска станет победительница первого сезона обновленных Танцев со звездами Наталья Могилевская.

К слову, Елена Кравец ради номера "Танцев со звездами" кардинально изменила прическу.

Ранее мы писали, что секс-символ Танцев со звездами ресторатор Даниэль Салем поразил признанием о том, через какие тернии ему пришлось пройти на пути к славе.

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