На Танцах со звездами будет зажигать настоящая легенда шоу

Танцы со звездами 2019 (коллаж: РБК-Украина)

Танцы со звездами в новом выпуске станут настоящей битвой за жизнь

В восьмом выпуске Танцев со звездами 2019 поучаствует легендарный хореограф, который стоял у основ создания грандиозного шоу - Григорий Чапкис. Балетмейстер был судьей первых трех "Танцев" в 2006 и 2007 году (первые два сезона вышли весной и осенью 2006 года).

89-летний Народный артист Украины станет приглашенным судьей шоу.

Танцы со звездами 2006 (фото: пресс-служба 1+1)

Символичным станет и то, что строгий хореограф будет судить в выпуск с темой "Битва за жизнь". Перед участниками поставили очень сложное задание - все будут показывать на паркете танцы из балетной программы.

При этом пары, оказавшиеся под угрозой вылета, будут демонстрировать танец, который станет для них сюрпризом, а не повторять номер, исполненный в этом же эфире.

Григорий Чапкис на Танцах со звездами (фото: пресс-служба 1+1)

"Столько лет прошло с первых "Танцев...". Для меня возвращение в проект очень символическое, ведь я снова погружусь в эту знакомую мне атмосферу... Я встречу пары впервые, все их выступления будут для меня новыми. Мне важно оценить всех по достоинству, не обидев никого. Но я буду справедливым", - прокомментировал Чапкис свое участие в Танцах со звездами 2019.

Стоит отметить, что телеведущий Даниэль Салем впервые для себя испробует комическое амлуа в зажигательном и ритмичном ча-ча-ча. Михаил Кукуюк, который бьет рекорды шоу по низким оценкам, решил бросить себе вызов и показать "настоящий танец". А Елена Кравец, которая в прошлом эфире оказалась на грани вылета, попробует осилить сложный пасадобль.

Григорий Чапкис (фото: пресс-служба 1+1)

Новый выпуск Танцев со звездами можно будет увидеть в субботу, 13 октября, на канале 1+1.

К слову, в новом выпуске проект покинут сразу две пары, поскольку неделю назад из "Танцев" не ушел никто, потому что пары менялись партнерами.