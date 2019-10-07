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Участник Танцев со звездами неожиданно решил покинуть шоу

STYLERТелешоу    07.10.2019 - 22:31
Участник Танцев со звездами неожиданно решил покинуть шоу
Танцы со звездами 2019 (Коллаж РБК-Украина)

Артист объяснил, что его натолкнуло на мысль о том, чтобы покинуть Танцы со звездами

В воскресенье, 6 октября, состоялся самый необычный выпуск шоу Танцы со звездами – 2019. Все участники проекта поменялись парами и жребий им пришлось бросать с помощью игры-аналога в "бутылочку". Также на седьмом выпуске шоу не выбирали пару, которая вылетает из проекта. А все полученные голоса от телезрителей будут суммированы и добавлены к результатам следующего эфира. В это воскресенье в зоне риска оказались Михаил Кукуюк и Елена Кравец.

На седьмом эфире Алексей Яровенко удивил своим внезапным признанием. Он сообщил, что готов был покинуть проект. Ему жребий выпал станцевать с Юлией Сахневич и пара исполнила трогательный медленный вальс под лирическую композицию Александра Пономарева "Варто чи ні". Перед выступлением белорусский актер назвал имя той, ради которой он его танцует.

Участник Танцев со звездами неожиданно решил покинуть шоу

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич

"Моя жена – это смысл жизни. Оля, я очень тебя люблю, и этот танец посвящаю тебе", - сказал Яковенко.

Судьи в этот раз очень высоко оценили выступление Алексея Яковенко и похвалили его. Влад Яма отметил, что артист наконец расцвел в танце, а Екатерина Кухар сказала, что даже завидует его жене.

В конце эфира Яковенко ошарашил всех своим признанием, что до этого выступления он был настроен покинуть проект, но медленный вальс доказал ему, что он любит танцевать.

"Сразу после выступления я понял, что мне нравится выходить на паркет, и для меня это личный вызов – танцевать на высшем уровне. Тем более, на мне такая ответственность, я не хочу подвести свою партнершу Алену Шоптенко. Мы очень много работаем, и она много труда вкладывает в нашу пару", - признался Алексей после того, как огласили результаты эфира.

Алексей Яровенко и Юлия Сахневич (Видео: YouTube/Танцы со звездами)

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