На Танцях з зірками буде запалювати справжня легенда шоу

Танці з зірками 2019 (колаж: РБК-Україна)

Танці з зірками у новому випуску стануть справжньою битвою за життя

У восьмому випуску Танців з зірками 2019 візьме участь легендарний хореограф, який стояв біля основ створення грандіозного шоу - Григорій Чапкіс. Балетмейстер був суддею перших трьох "Танців" у 2006 і 2007 році (перші два сезони вийшли навесні і восени 2006 року).

89-річний Народний артист України стане запрошеним суддею шоу.

Танці з зірками 2006 (фото: прес-служба 1+1)

Символічним стане і те, що суворий хореограф буде судити випуск з темою "Битва за життя". Перед учасниками поставили дуже складне завдання - всі будуть показувати на паркеті танці з балетної програми.

При цьому пари, що опинилися під загрозою вильоту, будуть демонструвати танець, який стане для них сюрпризом, а не повторювати номер, виконаний у цьому ж ефірі.

Григорій Чапкіс на Танцях з зірками (фото: прес-служба 1+1)

"Стільки років пройшло з перших "Танців...". Для мене повернення в проект дуже символічне, адже я знову порину в цю знайому атмосферу... Я зустріну пари вперше, всі їх виступи будуть для мене новими. Мені важливо оцінити по достоїнству, не образивши нікого. Але я буду справедливим", - прокоментував Чапкіс свою участь у Танцях з зірками 2019.

Варто відзначити, що телеведучий Даніель Салем вперше для себе випробує комічне амлуа у запальному і ритмічному ча-ча-ча. Михайло Кукуюк, який б'є рекорди шоу по низьким оцінкам, вирішив кинути собі виклик і показати "справжній танець". А Олена Кравець, яка в минулому ефірі опинилася на межі вильоту, спробує опанувати складний пасадобль.

Григорій Чапкіс (фото: прес-служба 1+1)

Новий випуск Танців з зірками можна буде побачити в суботу, 13 жовтня, на каналі 1+1.

До речі, в новому випуску проект залишать одразу дві пари, оскільки тиждень тому з "Танців" не пішов ніхто, бо пари мінялися партнерами.