"Там зовсім інше життя". Доброволець "Янкі" чітко сказав, де військовим найскладніше

"Янкі" зізнався, що війна його зробила більш закритою людиною, він перестав реагувати на коментарі, став більше спостерігати, пішов з медійного простору, бо виконує спеціальні завдання.

За словами добровольця, захисникам України зараз найскладніше не на фронті, а у тилу.

"Там зовсім інше життя, воно відрізняється від того, що тут. У місті ти йдеш на якийсь відпочинок, там все кружляє навколо завдань, які маєш виконувати, людей, біля яких знаходишся. Я говорив з одним товаришів, і ми дійшли до того, що тут військовим складніше знаходитися, ніж на передовій. У тилу їм важче, тому що вони перелаштовують свій побут, спосіб життя. А потім вони повертаються туди, і там все простіше. Це можу порівняти з оздоровчим табором, у якому всі були в дитинстві. Там теж свої компанії, теми спілкування", - пояснив військовий.

Він зауважив, що ставлення цивільних до війни значно змінилося і йому хотілось б, щоб люди у тилу та військові розуміли одне одного.

"Коли зараз приїжджаєш у великі міста, як Київ, бачиш цивільне населення, як вони ставляться до військових, це не те ставлення, яке було півтора року тому, тож це все впиває на військових. Я б хотів, щоб військові з цивільними були, як одне ціле, щоб один одного розуміли. Цивільні живуть життя, але чим далі йде час, ми бачимо всім стає все одно. Це все стосується внутрішніх почуттів. У Києві пройдіться біля Майдану, подивіться статистку з допомоги армії, люди почали більше дивитися в інтернет-ресурсах на політиків, всі ці речі впливають на військових", - пояснив доброволець.