UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Там зовсім інше життя". Доброволець "Янкі" чітко сказав, де військовим найскладніше

Доброволець "Янкі" назвав найскладніше для військових (Кадр з відео)
Автор: Анна Шиканова

Білоруський доброволець Ігор Янков з позивним "Янкі", який перебуває у лавах ЗСУ, розповів, де військовим зараз найскладніше. Спецпризначенець ГУР МО, який звільняв острів Зміїний, був в операціях "Дорога життя" в Авдіївці та Бахмуті, брав участь у спецопераціях в Криму та Енергодарі, пояснив, чому українським захисникам дуже важко у тилу.

Про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Янкова для Раміни Есхакзай на каналі YouTube "RAMINA".

"Янкі" зізнався, що війна його зробила більш закритою людиною, він перестав реагувати на коментарі, став більше спостерігати, пішов з медійного простору, бо виконує спеціальні завдання.

За словами добровольця, захисникам України зараз найскладніше не на фронті, а у тилу.

"Там зовсім інше життя, воно відрізняється від того, що тут. У місті ти йдеш на якийсь відпочинок, там все кружляє навколо завдань, які маєш виконувати, людей, біля яких знаходишся. Я говорив з одним товаришів, і ми дійшли до того, що тут військовим складніше знаходитися, ніж на передовій. У тилу їм важче, тому що вони перелаштовують свій побут, спосіб життя. А потім вони повертаються туди, і там все простіше. Це можу порівняти з оздоровчим табором, у якому всі були в дитинстві. Там теж свої компанії, теми спілкування", - пояснив військовий.

Він зауважив, що ставлення цивільних до війни значно змінилося і йому хотілось б, щоб люди у тилу та військові розуміли одне одного.

"Коли зараз приїжджаєш у великі міста, як Київ, бачиш цивільне населення, як вони ставляться до військових, це не те ставлення, яке було півтора року тому, тож це все впиває на військових. Я б хотів, щоб військові з цивільними були, як одне ціле, щоб один одного розуміли. Цивільні живуть життя, але чим далі йде час, ми бачимо всім стає все одно. Це все стосується внутрішніх почуттів. У Києві пройдіться біля Майдану, подивіться статистку з допомоги армії, люди почали більше дивитися в інтернет-ресурсах на політиків, всі ці речі впливають на військових", - пояснив доброволець.

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Обличчя війниВійськовий