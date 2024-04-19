"Там совсем другая жизнь". Доброволец "Янки" четко сказал, где военным сложнее всего

"Янки" признался, что война его сделала более закрытым человеком, он перестал реагировать на комментарии, стал больше наблюдать, ушел из медийного пространства, потому что выполняет специальные задачи.

По словам добровольца, защитникам Украины сейчас сложнее всего не на фронте, а в тылу.

"Там совсем другая жизнь, она отличается от того, что здесь. В городе ты идешь на какой-то отдых, там все кружит вокруг задач, которые должен выполнять, людей, возле которых находишься. Я говорил с одним товарищем, и мы дошли до того, что здесь военным сложнее находиться, чем на передовой. В тылу им труднее, потому что они перестраивают свой быт, образ жизни. Там тоже свои компании, темы общения", – объяснил военный.

Он отметил, что отношение гражданских к войне значительно изменилось и ему хотелось бы, чтобы люди в тылу и военные понимали друг друга.

"Когда сейчас приезжаешь в большие города, как Киев, видишь гражданское население, как они относятся к военным, это не то отношение, которое было полтора года назад, поэтому это все влияет на военных. Я бы хотел, чтобы военные с гражданскими были, как одно целое, чтобы друг друга понимали. Гражданские живут жизнью, но чем дальше идет время, мы видим всем становится все равно. В Киеве пройдитесь возле Майдана, посмотрите статистку по помощи армии, люди стали больше смотреть в интернет-ресурсах на политиков, все эти вещи влияют на военных", - объяснил доброволец.