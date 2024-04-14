ua en ru
Нд, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Раміна Есхакзай розповіла про свого нового бойфренда, який служить у ЗСУ

Неділя 14 квітня 2024 22:18
UA EN RU
Раміна Есхакзай розповіла про свого нового бойфренда, який служить у ЗСУ Раміна Есхакзай (фото: instagram.com/raminalalala)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка і журналістка Раміна Есхакзай вперше розповіла про нового бойфренда, який служить в ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки в "ТУР Зірками" на YouTube-каналі Люкс ФМ.

Раміна Есхакзай закрутила новий роман

Зі слів журналістки, зі своїм обранцем вона зустрічається на передовій. Їхні стосунки вона називає серйозними.

На питання ведучої, коли Раміна востаннє була на побаченні, та відповіла, що нещодавно.

"Якщо зустріч на передовій можна вважати за побачення, то кілька днів тому. Є військовий, з яким у мене присутній романтичний підтекст. Ми з ним зустрічаємося на передовій, бо він там служить. Мені вже 32 роки. І коли я розпочинаю стосунки, то вони вже серйозні. Час покаже звісно, але я вирішила спробувати", - поділилася блогерка.

Нагадаємо, раніше журналістка тільки натякала, що вже не самотня.

Коли її попросили показати фото з коханим, та відповіла, що зробить це після завершення повномасштабної війни.

За її словами, розкривати особистість чоловіка вона не може в рамках безпеки.

Нещодавно Раміна Есхакзай розповіла, скільки коштують її поїздки на Донбас.

Також вона зізналася, що бореться із серйозним захворюванням.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Блогерка Зірки шоу-бізнесу Стосунки
NEWS
Зеленський дорікнув Заходу через зволікання з допомогою: небо захищається не риторикою
Зеленський дорікнув Заходу через зволікання з допомогою: небо захищається не риторикою