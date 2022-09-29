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"Там розруха та руїни": волонтер у Запорізькій області годує сотні тварин, яких покинули люди

Волонтер із добрим серцем допомагає тваринам (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Волонтер Олена із Запорізької області у цей важкий для країни час не залишає своїх підопічних – покинутих тварин. Жінка вже 10 років підгодовує звірів на вулицях, але з початком повномасштабного вторгнення РФ кількість братів наших менших збільшилася. Багато виявилися кинуті господарями напризволяще.

Про добре серце Олени з смт Степногірськ розповіли на "Суспільному".

За словами Олени, тварини приходять до Степногірська з усієї громади. Люди евакуювалися із зон бойових дій, а своїх тварин покинули.

"Приходять до нас із Кам'янського багато поранених тварин, підбитих, голодних, худих, немічних. Звідти все ж таки поїхали. Там взагалі вже села немає. Там повністю розруха та руїни, а тварин залишилося багато", – розповідає Олена.

Олена допомагає тваринам близько 10 років (фото: suspilne.media)

Жінка розповідає, що тварини інстинктивно відчувають небезпеку, пов'язану з обстрілами.

"Якщо починають бігти і ховатися, то ми за ними слідом, бо вони швидше за нас це чують небезпеку", - зазначає волонтер.

Щоб нагодувати тварин, Олена щодня варить відро каші. Крім того, дає відро спеціального корму – у середньому близько 20 кілограмів на тиждень.

З кожним днем діставати корм для хвостиків стає дедалі важче.

"Дають їх лише на офіційно оформлені притулки. А в нас же притулку немає. Тобто ми в зоні бойових дій. У нас понад 1000 тварин на громаду: Кам'янське, Плавні, Царкут, Степногірськ. І це тільки, яких порахували, а зараз уже і не вважаємо, бо вони туди-сюди мігрують", - розповідає волонтер.

Тварини надають і медичну допомогу, зазначає вона. Їм потрібні краплі для очей та багато іншого.

"Крім кормів, якщо можна, щоб нам привозили ліки для тварин - краплі для очей, це дуже часто у нас. Серцеві напади у тварин від вибухів. Собаки падають і це дуже страшно. Ми їх навіть людським "Корвалментом" "закидаємо" у пащу, щоб допомогти", - резюмувала волонтерка.

Тварини у зонах бойових дій потребують їжі та ліків (фото: suspilne.media)

Нагадаємо, що українцям розповіли, що робити у разі укусу собаки чи дикої тварини.

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