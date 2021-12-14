За такую советскую детскую куклу сейчас дают огромные деньги: проверьте ваши кладовки!

В Украине детскую куклу, которую произвели еще в советские времена, продают за большие деньги.
Необычный лот появился на сайте, через который можно покупать и продавать разного рода антиквариат.
Речь идет о кукле "Света", которую производила московская фабрика "Кругозор", основанная в 1975 году.
Продавец игрушки находится в Днепре и просит за нее 14900 грн.
Особенностью игрушки являются прошитые волосы. Ее рост более 60 сантиметров.
"Поздняя модификация редкая. "Света" фабрики "Кругозор" с прошитыми волосами встречается крайне редко! По ней практически нет информации", - заявляет автор объявления.
Фото: Кукла "Света" почти за 15 тысяч гривен (violity.com)
Отметим, что такую куклу называют "легендарной" и за разными ее модификациями охотятся коллекционеры.
К примеру, похожий лот был продан за более, чем 16 тысяч гривен.
Скрин: Такая кукла "Света" была продана (violity.com)
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