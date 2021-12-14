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За таку радянську дитячу ляльку зараз дають величезні гроші: перевірте ваші комори!

Автор: Світлана Мащенко

В Україні дитячу ляльку, яку виробили ще в радянські часи, продають за великі гроші.

Незвичайний лот з'явився на сайті, через який можна купувати і продавати різного роду антикваріат.

Йдеться про ляльку "Свєта", яку виробляла Московська фабрика "Кругозор", заснована в 1975 році.

Продавець іграшки знаходиться в Дніпрі і просить за неї 14900 грн.

Особливістю іграшки є прошите волосся. Її зріст більше 60 сантиметрів.

"Пізня модифікація рідкісна. "Свєта" фабрики "Кругозор" з прошитим волоссям зустрічається вкрай рідко! По ній практично немає інформації", - заявляє автор оголошення.

Фото: лялька "Свєта" майже за 15 тисяч гривень (violity.com)

Відзначимо, що таку ляльку називають "легендарною" і за різними її модифікаціями полюють колекціонери.

Наприклад, схожий лот був проданий за більш, ніж 16 тисяч гривень.

Скрін: така лялька "Свєта" була продана (violity.com)

Раніше ми писали про ялинкові іграшки, за які зараз можна виручити чималі гроші. А колись вони нічого не коштували.

Також в Україні за дитячу машинку, куплену за 2,50, зараз дають 56 тисяч гривень.

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