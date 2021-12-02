За такую детскую машинку, сделанную в Украине, дают 200 тысяч: проверьте ваши кладовки!

Детскую педальную машинку, которую выпускали во Львове во времена СССР, продают за 200 тысяч гривен.
Такой необычный лот появился на сайте, торгующем разного рода антиквариатом.
Речь идет об игрушке, предназначенной для того, чтобы ребенок мог самостоятельно в ней сидеть, управляя при помощи руля и педалей.
"Зіронька" выпускалась в 50-е годы на Львовском заводе автопогрузчиков. Теперь она является объектом гордости коллекционеров. А если у вас есть такая игрушка, продав ее, можно купить самое настоящее автор.
Фото: Такую машинку можно продать за 200 тысяч (violity.com)
Интересно, что в машинке была необычная форма педальных тяг, выполненная в виде зигзага. Вероятно, чтобы смягчать передачу высокого возвратно-поступательного момента от педалей на колеса при резком старте.
Фото: Машинка "Зіронька", которую выпускали в Украине (violity.com)
Вот так выглядит восстановленная модель голубого цвета.
Фото: Педальная машинка "Зіронька" за 200 тысяч (drive2)
Интересно, что некоторые скупщики антиквариата охотятся за такой машинкой, предлагая за них 20 тысяч гривен.
Ранее мы писали, что в Украине сервиз, который может заваляться в "бабушкином серванте", продают за 20 тысяч гривен.
Также блогер разоблачил игрушки СССР. Их просто копировали с западных аналогов.