За такую детскую машинку, сделанную в Украине, дают 200 тысяч: проверьте ваши кладовки!

Речь идет об игрушке, предназначенной для того, чтобы ребенок мог самостоятельно в ней сидеть, управляя при помощи руля и педалей.

"Зіронька" выпускалась в 50-е годы на Львовском заводе автопогрузчиков. Теперь она является объектом гордости коллекционеров. А если у вас есть такая игрушка, продав ее, можно купить самое настоящее автор.

Фото: Такую машинку можно продать за 200 тысяч (violity.com)

Интересно, что в машинке была необычная форма педальных тяг, выполненная в виде зигзага. Вероятно, чтобы смягчать передачу высокого возвратно-поступательного момента от педалей на колеса при резком старте.

Фото: Машинка "Зіронька", которую выпускали в Украине (violity.com)

Вот так выглядит восстановленная модель голубого цвета.

Фото: Педальная машинка "Зіронька" за 200 тысяч (drive2)

Интересно, что некоторые скупщики антиквариата охотятся за такой машинкой, предлагая за них 20 тысяч гривен.