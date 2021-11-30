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Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Новина українською →
Вторник 30 ноября 2021 11:35
Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото Коллаж РБК-Украина: Многие игрушки СССР были сплагиачены
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые игрушки из СССР, о которых многие ностальгически вздыхают, вспоминая детство, на самом деле были придуманы на "загнивающем западе". Даже культовые "Ну погоди!" от "Электроники", где волк ловит яйца, нагло сплагиатили советские "разработчики".

Разоблачающие фото появились у знаменитого блогера Максима Мировича.

"За рулем", 1977 - она же "U Drive it", 1974

Принцип игры такой - диск с дорогами и мостами вращается с помощью электромоторчика, а под диском находится планка, управляемая рулем. К планке примагничивается автомобильчик, и когда диск начинает вращаться - машинкой можно управлять.

Эта советская игра, которую любили мальчишки, почти один в один скопирована с "U Drive it", что выпустили тремя годами раньше.

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: "U Drive it" - слева, "За рулем" - справа (mirovich.media)

"Синий пистолет" 1988, и "Tracer Gun", 1966

Такой пистолет знаком многим, детство которых пришлось на конец 80-х - начало 90-х. Внутри пистолета была пружина, которая при нажатии на курок "выплевывала" пластиковые диски, что заряжались в обойму сбоку.

Этот модный советский пистолет был полностью скопирован с появившегося аж 20 годами ранее "Tracer Gun", что вышел в честь сериала "Стар Трек".

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: "Tracer Gun" - слева, "Синий пистолет" - справа (mirovich.media)

Трактор "Петрушка", 1984 и "Tonka Tractor", 1967

Любимую игрушку для песочницы трактор "Петрушка" 1988 года успешно содрали с "Tonka Tractor" конца 60-х годов. В игрушках совпадает даже количество деталей, дизайн колес, сидения, радиаторов...

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: "Tonka Tractor" - слева, Трактор "Петрушка" - справа (mirovich.media)

"Жонглер", 1986 - он же "Tomy Waterful ring-toss", 1976

Эта увлекательная игрушка с одной кнопкой и водой внутри работала по принципу насоса. Нажимая ее с разной силой, можно было регулировать потоки воды и подбрасывать плавающие внутри колбы колечки. Целью игры было нанизать как можно больше колечек на два вертикальных штырька.

"Жонглер" был скопирован с появившегося десятилетием раньше западного аналога.

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: "Tomy Waterful ring-toss" - слева, "Жонглер" - справа (mirovich.media)

"Водиг" 1989 и "Tommy Aqua Action" 1983

Еще одна "водная" игрушка, которую советские изобретатели представили шестью годами позже после западных.

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: "Tommy Aqua Action" - слева, "Водиг" - справа (mirovich.media)

Настольный баскетбол

Советская настольная игра, имеющая заграничный прототип. Игры чуть отличаются дизайном, но принцип абсолютно одинаковый.

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: Советский "Баскетбол" - слева, его западный аналог - справа (mirovich.media)

"Морской бой", 1974 содран с "Sea Devil", 1970

Любимый всеми "Морской бой"- практически точная копия "Sea Devil", вышедшего четырьмя годами ранее.

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: "Sea Devil" - слева, "Морской бой" - справа (mirovich.media)

"Ну, погоди!", 1984, же "Nintendo EGG", 1980

Карманные игры "Электроника" были последним писком моды в позднем СССР. Культовая игра про волка, ловящего яйца, была подчистую слизана с игры от Nintendo под названием "EGG".

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото

Фото: "Nintendo EGG" - слева, "Ну, погоди!" - справа ​​​​​​​(mirovich.media)

"Тайны океана", 1987 и "Octopus", 1981

То же самое разработчики проделали и с игрой "Тайны океана" той же "Электроники.

Эти культовые игрушки СССР были нагло украдены у Запада: всплыли разоблачающие фото​​​​​​​

Фото: "Octopus" - слева, "Тайны океана" - справа ​​​​​​​(mirovich.media)

Ранее мы писали, что блогер показал всего одним фото, что такое настоящий "совок".

Также сообщалось, какие вещи из СССР выдают в вас нищего, даже если вы состоятельный человек.

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