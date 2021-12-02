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За таку дитячу машинку, зроблену в Україні, дають 200 тисяч: перевірте ваші комори!

Автор: Світлана Мащенко

Дитячу педальну машинку, яку випускали у Львові за часів СРСР, продають за 200 тисяч гривень.

Такий незвичайний лот з'явився на сайті, що торгує різного роду антикваріатом.

Йдеться про іграшку, призначену для того, щоб дитина могла самостійно в ній сидіти, керуючи за допомогою керма і педалей.

"Зіронька" випускалася в 50-ті роки на Львівському заводі автонавантажувачів. Тепер вона є об'єктом гордості колекціонерів. А якщо у вас є така іграшка, продавши її, можна купити справжнісіньке автор.

Фото: таку машинку можна продати за 200 тисяч (violity.com)

Цікаво, що в машинці була незвичайна форма педальних тяг, виконана у вигляді зигзага. Ймовірно, щоб пом'якшувати передачу високого зворотно-поступального моменту від педалей на колеса при різкому старті.

Фото: Машинка "Зіронька", яку випускали в Україні (violity.com)

Ось так виглядає відновлена модель блакитного кольору.

Фото: Педальна машинка "Зіронька" за 200 тисяч (drive2)

Цікаво, що деякі скупники антикваріату полюють за такою машинкою, пропонуючи за них 20 тисяч гривень.

Раніше ми писали, що в Україні сервіз, який може завалятися в "бабусиному серванті", продають за 20 тисяч гривень.

Також блогер викрив іграшки СРСР. Їх просто копіювали з західних аналогів.

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автоантиквариат