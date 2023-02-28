Також аномальна? Синоптики розповіли, якою буде весна в Україні

Що кажуть народні синоптики

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, весна в Україні буде дуже ранньою, а березень розпочнеться з потепління.

За його даними, температура буде в межах 9-11 градусів вище нуля. Опадів буде небагато, а сонця значно побільшає.

"Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+18 градусів", - пише синоптик на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом експерта, на початку квітня в Україну прийде похолодання. Зокрема, в Карпатах можливий сніг, а на решті території України - перші весняні зливи та грози.

Проте з другої декади місяця по всій країні розпочнеться ледь не літня погода з температурою до 20 градусів тепла.

Прогноз від Укргідрометцентру

Спеціалісти з Укргідрометцентру поділяють думку про теплу весну. Ба більше - вони називають її аномальною!

"Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря", - повідомляють на сторінці у Facebook.

За їхніми даними, такі відхилення від норми й в лютому, і в березні можуть свідчити про ранній розвиток весняних процесів.

Дані погодних сайтів

Погодний ресурс Meteopost показує потепління впродовж цього на наступного тижня. Максимальна температура сягатиме 4-5 градусів тепла. При цьому опадів не очікується, а натомість - багато сонця.

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На Sinoptik.ua прогнозують високі температури разом із дощем. За даними сайту, 8 березня повітря може прогрітися аж до 11 градусів.

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