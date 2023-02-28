UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Також аномальна? Синоптики розповіли, якою буде весна в Україні

Коли в Україну прийде потепління (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Уже завтра в Україні розпочнеться календарна весна. Ця зима, за словами метеорологів, була аномально теплою, що не характерно для наших широт. Аналогічний прогноз дають і на українську весну.

З яким прогнозом погоди весна розпочнеться для українців - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що кажуть народні синоптики

За словами народного синоптика Станіслава Щедріна, весна в Україні буде дуже ранньою, а березень розпочнеться з потепління.

За його даними, температура буде в межах 9-11 градусів вище нуля. Опадів буде небагато, а сонця значно побільшає.

"Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+18 градусів", - пише синоптик на своїй сторінці у Facebook.

За прогнозом експерта, на початку квітня в Україну прийде похолодання. Зокрема, в Карпатах можливий сніг, а на решті території України - перші весняні зливи та грози.

Проте з другої декади місяця по всій країні розпочнеться ледь не літня погода з температурою до 20 градусів тепла.

Прогноз від Укргідрометцентру

Спеціалісти з Укргідрометцентру поділяють думку про теплу весну. Ба більше - вони називають її аномальною!

"Середня за сезон температура повітря може бути вищою за норму на 1-2⁰С. Такі ж аномалії очікуються і для середньої за місяць температури повітря", - повідомляють на сторінці у Facebook.

За їхніми даними, такі відхилення від норми й в лютому, і в березні можуть свідчити про ранній розвиток весняних процесів.

Дані погодних сайтів

Погодний ресурс Meteopost показує потепління впродовж цього на наступного тижня. Максимальна температура сягатиме 4-5 градусів тепла. При цьому опадів не очікується, а натомість - багато сонця.

Скриншот

На Sinoptik.ua прогнозують високі температури разом із дощем. За даними сайту, 8 березня повітря може прогрітися аж до 11 градусів.

Скриншот

Раніше ми розповідали, якою буде весна за прогнозом бабака Тимка.

Читайте також, коли українцям переводити годинники на літній час.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГідрометцентрПогода в Україні