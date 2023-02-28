Тоже аномальная? Синоптики рассказали, какой будет весна в Украине

Уже завтра в Украине начнется календарная весна. Эта зима, по словам метеорологов, была аномально теплой, что не характерно для наших широт. Аналогичный прогноз дают и на украинскую весну.
С каким прогнозом погоды начнется весна для украинцев - читайте ниже в материале Styler.
По словам народного синоптика Станислава Щедрина, весна в Украине будет очень ранней, а март начнется с потепления.
По его данным, температура будет в пределах 9-11 градусов выше нуля. Осадков будет немного, а солнца значительно прибавится.
"Такая погода в Украине продержится и вторую декаду месяца. В конце марта станет больше туч, но еще сильнее потеплеет. На западе и юге могут быть периоды, когда температура будет достигать +14....+18 градусов", - пишет синоптик на своей странице в Facebook.
По прогнозу эксперта, в начале апреля в Украину придет похолодание. В частности, в Карпатах возможен снег, а на остальной территории Украины - первые весенние ливни и грозы.
Однако со второй декады месяца по всей стране начнется чуть ли не летняя погода с температурой до 20 градусов тепла.
Специалисты из Укргидрометцентра разделяют мнение о теплой весне. Более того - они называют ее аномальной!
"Средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2⁰С. Такие же аномалии ожидаются и для средней за месяц температуры воздуха", - сообщают на странице Facebook.
По их данным, такие отклонения от нормы и в феврале, и в марте могут свидетельствовать о раннем развитии весенних процессов.
Погодный ресурс Meteopost показывает потепление на следующей неделе. Максимальная температура будет достигать 4-5 градусов тепла. При этом осадков не ожидается, а вместо них - много солнца.
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На Sinoptik.ua прогнозируют высокие температуры вместе с дождем. По данным сайта, 8 марта воздух может прогреться до 11 градусов.
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Раньше мы рассказывали, какой будет весна по прогнозу сурка Тимка.
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