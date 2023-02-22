Коли Україна переходить на літній час: точна дата переведення годинників

Щороку в Україні двічі на рік переводять годинники. Восени – на зимовий час, а навесні – на літній час. Спочатку, 1981 року цю норму затвердили задля економії електроенергії та можливості життєдіяльності в умовах світлового дня. Але згодом стало зрозуміло, що економія виходить невелика і переведення годинників перетворилося на звичайну традицію.

Коли українці переводитимуть годинники на літній час – читайте у матеріалі нижче.

Коли й куди крутитимемо стрілки

Згідно з ухвалою Кабміну від 13 травня 1996 року "Про порядок обчислення часу на території України", перехід на літній час проводиться в останню неділю березня о 03:00. Стрілки потрібно перевести на годину вперед.

Цього року дата переведення годинників випадає на 26 березня. А значить, з 27 березня українці прокидатимуться вранці на годину раніше і раніше ітимуть на роботу та навчання.

Як переводять годинники

Сучасні гаджети та техніка зараз автоматично переводить стрілки на одну годину вперед – самостійно. Вручну доведеться перевести наручний механічний годинник, будильники або прилади, які не підключені до мережі.

Щоб не забути про переведення годинника, можна встановити нагадування на смартфоні. Особливо, якщо у вас на 26 березня будуть заплановані поїздки та важливі зустрічі. Транспорт ходитиме вже за літнім часом, і часто в перший день після переведення годинника виникає плутанина.

Вплив переведення годинників на здоров'я

Для мешканців України зимовий час вважається оптимальнішим, тим більше, що перехід восени на нього відбувається більш плавно. А ось навесні багато людей складніше сприймають переведення годинника і часом потрібно не менше ніж тиждень, щоб адаптуватися.

Основні проблеми виникають зі сном – безсоння, сильна сонливість, і як наслідок – зниження працездатності, порушення концентрації, млявість.

Як можна допомогти організму:

Почати підготовку до переведення годин заздалегідь - за пару тижнів до зазначеної дати почати зрушувати час відходу до сну та пробудження. Можна кожні 2-3 дні зрушувати графік на 5-10 хвилин. Це дозволить плавно увійти до нового режиму.

Також варто більше гуляти на свіжому повітрі – це допомагає наситити мозок киснем.

Не варто забувати й про мінімальні фізичні навантаження - зарядка, фізичні вправи, басейн, похід до зали.

Обов'язково дотримуйтесь нормального графіка харчування й урізноманітнюйте раціон свіжими овочами та фруктами, більше пийте звичайної води.