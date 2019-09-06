В таком виде нельзя: в киевском ТРЦ девочку не пускали в туалет (видео)

Охранник ТРЦ Gulliver установил дресс-код для прохода в туалет
В Киеве произошел скандал в торгово-развлекательном центре Gulliver. Охранник ТРЦ не пускал несовершеннолетнюю девочку в туалет, поскольку она была не так одета, как он считал нужным.
Эту ситуацию заметил один из посетителей, который вмешался в конфликт и снял все происходящее на видео.
Причем девочка была одета довольно таки нормально - блузка на бретелях, темная юбка чуть ниже колена, темные колготы.
Стоит отметить, что за происходящим молча наблюдал сотрудник правоохранительных органов, поддерживая позицию охранника центра.
"Ты посмотри, на что она похожа?" - спрашивал охранник, указывая на девочку и предлагал автору видео забрать девочку с собой.
Кроме того, к конфликту присоединился еще один сотрудник ТРЦ, вероятно начальник охраны, в костюме и с бейджем, который сказал, что "они не имеют права ее сюда пускать".
"Что бы вы делали, если бы ваш ребенок в таком виде ходил?" - спрашивал сотрудник ТРЦ.
А как альтернативу, где бы девочка могла справить нужду, ей предложили поехать домой.
В ТРЦ Гулливер в Киеве девочку не пускали в туалет (видео: TVgolosnaroda/YouTube)
Пользователи сети, просмотревшие видео, также не нашли во внешнем виде девочки ничего вызывающего. Они оставляют множество сообщений, поскольку шокированы происходящим.
В ТРЦ Гулливер в Киеве девочку не пускали в туалет (скрин: TVgolosnaroda/YouTube)
К слову, недавно Укрзализныця угодила в скандал из-за жуткого состояние туалетов в вагонах одного из поездов.
Также сообщалось, что в Испании экскурсионный гид влип в скандал с украинскими туристами, назвав их русскими.