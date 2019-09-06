В таком виде нельзя: в киевском ТРЦ девочку не пускали в туалет (видео)

В ТРЦ Гулливер в Киеве девочку не пускали в туалет (коллаж: РБК-Украина)

Охранник ТРЦ Gulliver установил дресс-код для прохода в туалет

В Киеве произошел скандал в торгово-развлекательном центре Gulliver. Охранник ТРЦ не пускал несовершеннолетнюю девочку в туалет, поскольку она была не так одета, как он считал нужным.

Эту ситуацию заметил один из посетителей, который вмешался в конфликт и снял все происходящее на видео.

Причем девочка была одета довольно таки нормально - блузка на бретелях, темная юбка чуть ниже колена, темные колготы.

Стоит отметить, что за происходящим молча наблюдал сотрудник правоохранительных органов, поддерживая позицию охранника центра.

"Ты посмотри, на что она похожа?" - спрашивал охранник, указывая на девочку и предлагал автору видео забрать девочку с собой.

Кроме того, к конфликту присоединился еще один сотрудник ТРЦ, вероятно начальник охраны, в костюме и с бейджем, который сказал, что "они не имеют права ее сюда пускать".

"Что бы вы делали, если бы ваш ребенок в таком виде ходил?" - спрашивал сотрудник ТРЦ.

А как альтернативу, где бы девочка могла справить нужду, ей предложили поехать домой.

В ТРЦ Гулливер в Киеве девочку не пускали в туалет (видео: TVgolosnaroda/YouTube)

Пользователи сети, просмотревшие видео, также не нашли во внешнем виде девочки ничего вызывающего. Они оставляют множество сообщений, поскольку шокированы происходящим.

Вот, правильно сделали, что заступились за девушку. Уже спокойно в туалет сходить невозможно.

Да это какой-то сюрреализм. Не вижу логики происходящего. Охранникам надо у психиатра проверится или нарколога.

Просто абсурд! Почему-то даже не удивляет то, что полицейский просто наблюдает за нарушение прав человека.

"В таком виде..." - откуда их выкапывают таких тупых... Обычное платье у девчонки... А полиция импотентная...

Не вижу во внешности девушки ничего зазорного. Вроде бы все прилично... Охрана так и не ответила, что именно ей не понравилось.

В ТРЦ Гулливер в Киеве девочку не пускали в туалет (скрин: TVgolosnaroda/YouTube)

К слову, недавно Укрзализныця угодила в скандал из-за жуткого состояние туалетов в вагонах одного из поездов.

Также сообщалось, что в Испании экскурсионный гид влип в скандал с украинскими туристами, назвав их русскими.