Паника и истерика: Седокова устроила скандал в частной клинике

Анна Седокова устроила скандал в частной клинике (Коллаж РБК-Украина)

Седокова была возмущена отношением медсестер к ребенку

Анна Седокова, украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра", поскандалила в одной из частных клиник с медперсоналом. Детали инцидента она рассказала на своей странице в Instagram.

Как сообщила Анна Седокова, она вместе со своим сыном Гектором обратилась в одну из частных клиник в Москве, так как малыша укусил комар на отдыхе во Франции, а после – место укуса начало воспаляться.

"Обычно, я не пишу посты, когда я очень рассерженна, потому что, как правило, выходит излишне эмоционально, но прошло 10 часов, а я все еще зла. Вчера я была в одной из частных московских клиник. Гектора во Франции покусал комар, он расчесал ранку, и она воспалилась. Дело было уже в 5 вечера, мы волновались и записались на прием к опытному специалисту, в частную клинику. Нас встретил чудесный доктор, который хоть и не заискивал перед ребенком, зато поставил сразу диагноз и даже разрешил забраться к нему в шкафчик с документами и расписаться на справке. От него веяло добротой, Гектор это почувствовал сразу и дал ему помазать свою ранку", - сообщила артистка и добавила, что проблемы начались позже – в кабинете, где у малыша должны были взять анализ.

Анна Седокова с сыном Гектором (фото: instagram.com/annasedokova)

"Сказали, что нам нужно сдать кровь на анализ. Зайдя в кабинет, я сразу почувствовала неладное. Медсестра грубым голосом произнесла – "садите ребенка лицом от себя и зажимайте ему ноги коленками". Мой счастливый ребенок исчез сразу. У него началась паника и как следствие истерика. Не спросив ни как его зовут, ни улыбнувшись ему, она потребовала усадить его на кушетку. Мультик в телефоне не помогал и на вопрос есть ли игрушки, медсестра кинула в нас вялую надутую перчатку с непонятной нарисованной рожей на ней. "Держите его" - орала медсестра. Кровь из пальца не шла. Гектор жутко плакал. Она со всей силой давила на этот малюсенький пальчик, пытаясь выдавит кровь", - описала ситуацию Седокова.

Через некоторое время она не выдержала и потребовала у медсестры остановить забор крови. После этого она громко сказала сотрудникам клиники все, что о них думает и ушла вместе с сыном.

"Ушла я громко и сообщила сотрудникам все, что о них думаю, что они изверги и им нужно работать в казарме, а не с детками. Это вообще, что было??? Безразличие, с которым медсестра брала кровь у Гектора недопустима в детских больницах. Я уже не говорю о том, что это платная клиника. Как можно работать с детьми и ненавидеть их одновременно?" – написала возмущенная артистка.

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