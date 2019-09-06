У такому вигляді не можна: у київському ТРЦ дівчинку не пускали в туалет (відео)

Охоронець ТРЦ Gulliver встановив дрес-код для проходу в туалет
У Києві стався скандал в торговельно-розважальному центрі Gulliver. Охоронець ТРЦ не пускав неповнолітню дівчинку в туалет, оскільки вона була не так одягнена, як він вважав за потрібне.
Цю ситуацію помітив один з відвідувачів, який втрутився в конфлікт і зняв все, що відбувається, на відео.
Причому дівчинка була одягнена досить таки нормально - блузка на бретелях, темна спідниця трохи нижче коліна, темні колготи.
Варто відзначити, що за подіями мовчки спостерігав співробітник правоохоронних органів, підтримуючи позицію охоронця центру.
"Ти подивись, на що вона схожа?" - питав охоронець, вказуючи на дівчинку і пропонував автору відео забрати дівчинку з собою.
Крім того, до конфлікту приєднався ще один працівник ТРЦ, ймовірно начальник охорони, в костюмі і з бейджем, який сказав, що "вони не мають права її сюди пускати".
"Що б ви робили, якщо б ваша дитина в такому вигляді ходила?" - питав співробітник ТРЦ.
А як альтернативу, де б дівчинка могла справити нужду, їй запропонували поїхати додому.
В ТРЦ Гулівер у Києві дівчинку не пускали в туалет (відео: TVgolosnaroda/YouTube)
Користувачі мережі, що продивилися відео, також не знайшли у зовнішньому вигляді дівчинки нічого дивного. Вони залишають безліч повідомлень, оскільки шоковані тим, що сталося.
В ТРЦ Гулівер у Києві дівчинку не пускали в туалет (скрін: TVgolosnaroda/YouTube)
До речі, нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страхітливий стан туалетів у вагонах одного з потягів.
Також повідомлялося, що в Іспанії екскурсійний гід вляпався у скандал з українськими туристами, назвавши їх росіянами.