У такому вигляді не можна: у київському ТРЦ дівчинку не пускали в туалет (відео)

У ТРЦ Гулівер у Києві дівчинку не пускали в туалет (колаж: РБК-Україна)

Охоронець ТРЦ Gulliver встановив дрес-код для проходу в туалет

У Києві стався скандал в торговельно-розважальному центрі Gulliver. Охоронець ТРЦ не пускав неповнолітню дівчинку в туалет, оскільки вона була не так одягнена, як він вважав за потрібне.

Цю ситуацію помітив один з відвідувачів, який втрутився в конфлікт і зняв все, що відбувається, на відео.

Причому дівчинка була одягнена досить таки нормально - блузка на бретелях, темна спідниця трохи нижче коліна, темні колготи.

Варто відзначити, що за подіями мовчки спостерігав співробітник правоохоронних органів, підтримуючи позицію охоронця центру.

"Ти подивись, на що вона схожа?" - питав охоронець, вказуючи на дівчинку і пропонував автору відео забрати дівчинку з собою.

Крім того, до конфлікту приєднався ще один працівник ТРЦ, ймовірно начальник охорони, в костюмі і з бейджем, який сказав, що "вони не мають права її сюди пускати".

"Що б ви робили, якщо б ваша дитина в такому вигляді ходила?" - питав співробітник ТРЦ.

А як альтернативу, де б дівчинка могла справити нужду, їй запропонували поїхати додому.

В ТРЦ Гулівер у Києві дівчинку не пускали в туалет (відео: TVgolosnaroda/YouTube)

Користувачі мережі, що продивилися відео, також не знайшли у зовнішньому вигляді дівчинки нічого дивного. Вони залишають безліч повідомлень, оскільки шоковані тим, що сталося.

Ось, правильно зробили, що заступилися за дівчину. Вже спокійно в туалет сходити неможливо.

Та це якийсь сюрреалізм. Не бачу логіки того, що відбувається. Охоронцям треба у психіатра перевіриться або нарколога.

Просто абсурд! Чомусь навіть не дивує те, що поліцейський просто спостерігає за порушення прав людини.

"У такому вигляді..." - звідки їх викопують таких тупих... Звичайна сукня у дівчини... А поліція вмпотентна...

Не бачу в зовнішності дівчини нічого поганого. Начебто все пристойно... Охорона так і не відповіла, що саме їй не сподобалося.

В ТРЦ Гулівер у Києві дівчинку не пускали в туалет (скрін: TVgolosnaroda/YouTube)

До речі, нещодавно Укрзалізниця потрапила в скандал через страхітливий стан туалетів у вагонах одного з потягів.

Також повідомлялося, що в Іспанії екскурсійний гід вляпався у скандал з українськими туристами, назвавши їх росіянами.