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Какой русос? В Испании разгорелся скандал с украинскими туристами

STYLERЖизнь    20.08.2019 - 19:24
Какой русос? В Испании разгорелся скандал с украинскими туристами
В Испании разгорелся скандал с туристами (Коллаж РБК-Украина)

Гид из Испании оскандалилась во время экскурсии

В Испании экскурсионный гид влип в скандал с украинскими туристами, назвав их русскими. Детали рассказала профессор кафедры политологии, социологии и культурологии Харьковского педагогического университета Галина Куц на своей странице в Facebook.

Она сообщила, что во время экскурсии из Испании во Францию произошел неприятный инцидент с гидом. Часть туристов в автобусе была украинцы, а часть – русские.

"Границы в Европе условны. Но на выезде из Испании в автобус заглянул испанский таможенник и, взглянув на пассажиров, спросил гида: "Итальянос?". Гид ответила: "Русос", - рассказала предысторию конфликта Куц.

Такой ответ гида возмутил украинских туристов, и он указали женщине на ошибку.

"Меня будто током ударило! Какой русос? У меня трезубец на паспорте! Оказалось, что не меня одну напрягла эта фраза. Девушка с первого сиденья повернулась к подруге и громко сказала: "Ты хочешь быть русос?" "Нет!" – ответила подруга. "И я не хочу", - сказала девушка. Гид моментально отреагировала и быстро сказала испанскому таможеннику: "украинос и русос", - сообщила Галина Куц.

После этого девушки обратились к гиду и спросили ее возмущенно, называют ли они португальцев испанцами. Гид ответила, что нет.

"Почему же вы тогда путаете украинцев и русских?", - добавили возмущенные девушки. На что гид попросила не развивать эту тему.

"Только пожалуйста, давайте без всего вот этого", - заявила гид.

Какой русос? В Испании разгорелся скандал с украинскими туристами

Скриншот поста (facebook.com/Галина Куц)

Напомним, ранее мы писали о том, что в Турции жертвами отравления стали сотни туристов, среди которых есть украинцы.

А также рассказывали о том, что на популярном украинском курорте разгорелся скандал.

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