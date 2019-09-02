Такого VIP-вагона еще не видели: Укрзализныця снова угодила в скандал (видео)

Укрзализныця вновь "радует" пассажиров
Укрзализныця в очередной раз оскандалилась из-за условий в поезде. Пользователь сети Сергей Колесников разместил в Facebook очень показательное видео.
Паасжиру не посчастливилось проехаться в пригородном поезде, в котором были полностью ободранные сидения вагона.
Причем в таком жутком состоянии были практически все сидения этого VIP-вагона.
"Укрзализныця, как всегда радует своим комфортом. В таком VIP-вагоне я еще не ездил, но, к сожалению, пришлось!" - написал Сергей на своей странице.
Укрзализныця попала в скандал (видео: facebook.com/serjioagent)
Пользователи сети также шокированы очередным зашкваром украинского перевозчика, о чем они пишут в своих комментариях.
"Это перемога, по-моему", - написал один из пользователей.
"Еще и за билет, наверняка, гривен 200 отвалить пришлось!" - возмутилась комментатор.
Укрзализныця попала в скандал (скрин: facebook.com/serjioagent)
К слову, в Укрзализныце рассказали, должны ли пассажиры убирать постель и заодно пожаловались на регулярное воровство постельных принадлежностей, которое совершают пассажиры.
А совсем недавно сотрудники Укрзализныци отличились грубым обращением с ребенком-инвалидом.
Также мы писали, что Укрзализныця шокировала пассажиров невыносимым пеклом в +34 градуса в вагоне класса "люкс", стоимость билета в котором составляет 1600 грн.