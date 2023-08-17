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Такого ви точно не куштували: тримайте рецепт мармеладу із кабачків

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Четвер 17 серпня 2023 07:30
Такого ви точно не куштували: тримайте рецепт мармеладу із кабачків Як приготувати мармелад із кабачків (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Кабачок - це універсальний овоч, який використовують як гарнір, у випічці або навіть як основну страву. Однак мало хто знає, що з цього інгредієнту можна приготувати солодощі, наприклад мармелад.

Рецептом поділилась фудблогер Тетяна Квіта у своєму Instagram.

Інгредієнти:

Для приготування смачного мармеладу, вам знадобляться:

  • очищені кабачки - 1,5 кг
  • цукор - 350 г
  • лимонний сік - з одного цитруса

Як готувати

Спочатку очистіть кабачок від шкурки та м'якоті. Наріжте його кубиками, покладіть у каструлю. Присипте цукром, додайте лимонний сік. Перемішайте та залиште настоятись приблизно на одну годину.

Після цього поставте варити кабачки на повільному вогні приблизно годину. Далі процідіть овочі через друшляк, щоб позбутись соку.

Викладіть кабачки в дегідратор (сушильну машинку), залиште на 15-20 годин, при температурі 50 градусів. Смачного!

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