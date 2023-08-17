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Такого вы точно не пробовали: держите рецепт мармелада из кабачков

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Четверг 17 августа 2023 07:30
Такого вы точно не пробовали: держите рецепт мармелада из кабачков Как приготовить мармелад из кабачков (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Кабачок - это универсальный овощ, который используют как гарнир, в выпечке или даже как основное блюдо. Однако мало кто знает, что из этого ингредиента можно приготовить сладости, например мармелад.

Рецептом поделилась фудблогер Татьяна Квита в своем Instagram.

Ингредиенты:

Для приготовления вкусного мармелада вам понадобятся:

  • очищенные кабачки - 1,5 кг
  • сахар - 350 г
  • лимонный сок - из одного цитруса

Как готовить

Сначала очистите кабачок от шкурки и мякоти. Нарежьте кубиками, положите в кастрюлю. Присыпьте сахар, добавьте лимонный сок. Перемешайте и оставьте настояться примерно на час.

После этого поставьте варить кабачки на медленном огне около часа. Далее процедите овощи через дуршлаг, чтобы избавиться от сока.

Выложите кабачки в дегидратор (сушильную машинку), оставьте на 15-20 часов при температуре 50 градусов. Приятного аппетита!

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