Такого вы точно не пробовали: держите рецепт мармелада из кабачков
Кабачок - это универсальный овощ, который используют как гарнир, в выпечке или даже как основное блюдо. Однако мало кто знает, что из этого ингредиента можно приготовить сладости, например мармелад.
Рецептом поделилась фудблогер Татьяна Квита в своем Instagram.
Ингредиенты:
Для приготовления вкусного мармелада вам понадобятся:
- очищенные кабачки - 1,5 кг
- сахар - 350 г
- лимонный сок - из одного цитруса
Как готовить
Сначала очистите кабачок от шкурки и мякоти. Нарежьте кубиками, положите в кастрюлю. Присыпьте сахар, добавьте лимонный сок. Перемешайте и оставьте настояться примерно на час.
После этого поставьте варить кабачки на медленном огне около часа. Далее процедите овощи через дуршлаг, чтобы избавиться от сока.
Выложите кабачки в дегидратор (сушильную машинку), оставьте на 15-20 часов при температуре 50 градусов. Приятного аппетита!
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