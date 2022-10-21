Такого ви точно не бачили! У Краматорську собаки вишикувалися в чергу за їжею (фото)

World Central Kitchen знаменитого шеф-кухаря Хосе Андреаса допомагає із харчуванням у різних областях на сході України. Окрім допомоги людям, волонтери допомагають також і тваринам. Вони ставлять спеціальні пункти годівлі тварин.

Один із таких пунктів годівлі відкрили у Краматорську. І поведінка собак біля цього пункту просто шокує.

"Я ніколи не бачив нічого подібного. Учора ми встановили у Краматорську пункт годування для переміщених домашніх тварин. Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти!" – розповів Нейт Мук.

Фото: twitter.com/natemook

У коментарях до фото люди просто були вражені тим, що навіть собаки в Україні добре виховані та організовані.