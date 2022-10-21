Такого ви точно не бачили! У Краматорську собаки вишикувалися в чергу за їжею (фото)

У Краматорську волонтери встановили мобільний пункт годівлі для тварин, які потребують допомоги через воєнні дії. Поведінка собак при видачі їжі призвела волонтерів до здивування.
Генеральний директор некомерційної організації World Central Kitchen Нейт Мук розмістив на своїй сторінці у Twitter неймовірне фото.
World Central Kitchen знаменитого шеф-кухаря Хосе Андреаса допомагає із харчуванням у різних областях на сході України. Окрім допомоги людям, волонтери допомагають також і тваринам. Вони ставлять спеціальні пункти годівлі тварин.
Один із таких пунктів годівлі відкрили у Краматорську. І поведінка собак біля цього пункту просто шокує.
"Я ніколи не бачив нічого подібного. Учора ми встановили у Краматорську пункт годування для переміщених домашніх тварин. Сьогодні вранці українські собаки стояли в черзі, щоб поїсти!" – розповів Нейт Мук.
Фото: twitter.com/natemook
У коментарях до фото люди просто були вражені тим, що навіть собаки в Україні добре виховані та організовані.
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