Такого вы точно не видели! В Краматорске собаки выстроились в очередь за едой (фото)

World Central Kitchen знаменитого шеф-повара Хосе Андреаса помогает с питанием в разных областях на востоке Украины. Кроме помощи людям, волонтеры помогает также и животным. Они ставят специальные пункты кормления для животных.

Один из таких пунктов кормления открыли в Краматорске. И поведение собак возле этого пункта просто шокирует.

"Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили в Краматорске пункт кормления перемещенных домашних животных. Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть!" - рассказал Нейт Мук.

Фото: twitter.com/natemook

В комментариях к фото люди просто были поражены тем, что даже собаки в Украине хорошо воспитаны и организованы.