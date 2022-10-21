RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Такого вы точно не видели! В Краматорске собаки выстроились в очередь за едой (фото)

Фото: Собаки в Краматорске встали в очередь за едой (twitter.com/natemook)
Автор: Анна Шиканова

В Краматорске волонтеры установили мобильный пункт кормления для животных, которые нуждаются в помощи из-за военных действий. Поведение собак при выдаче пищи привело волонтеров в состояние изумления.

Генеральный директор некоммерческой организации World Central Kitchen Нейт Мук разместил на своей странице в Twitter невероятное фото.

World Central Kitchen знаменитого шеф-повара Хосе Андреаса помогает с питанием в разных областях на востоке Украины. Кроме помощи людям, волонтеры помогает также и животным. Они ставят специальные пункты кормления для животных.

Один из таких пунктов кормления открыли в Краматорске. И поведение собак возле этого пункта просто шокирует.

"Я никогда не видел ничего подобного. Вчера мы установили в Краматорске пункт кормления перемещенных домашних животных. Сегодня утром украинские собаки стояли в очереди, чтобы поесть!" - рассказал Нейт Мук.

Фото: twitter.com/natemook

В комментариях к фото люди просто были поражены тем, что даже собаки в Украине хорошо воспитаны и организованы.

  • Украинские собаки хорошо организованы
  • Даже собаки в Украине замечательные! Ребята, вы хоть представляете, сколько людей со всего мира захотят приехать и помочь в восстановлении? Посетить вашу прекрасную страну и людей!
  • Это раздирает душу, но мы рады, что вы заботитесь о домашних животных и людях в Украине.
  • Мой бог! Даже украинские собаки крутые!
  • Еще и с социальным дистанцированием. Очевидно, эти собаки более развиты, чем мы.
  • В жизни такого не видела! Кто их научил стоять в очереди??? Все украинцы замечательные!

Кстати, ранее мы писали о том, что украинские полярники показали пингвинов-воришек.

А еще рассказывали о том, в Чернобыле обнаружили игривого хищника, который не боялся людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
тварини