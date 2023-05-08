Такого ви ще ніколи не куштували. Тримайте рецепт найсмачніших курячих гомілок

Курячі гомілки часто готують на свята або просто, щоб гарно провести час в хорошій компанії. Інгрєдієнти дуже прості, а смакота вийде просто неймовірна.

Для приготування смачнющих курячих гомілок за рецептом популярного кулінара, вам знадобляться:

пачка курячих гомілок

2 лимони

зелень

мелений часник

чорний перець

червоний перець

50 мл оливкової олії

Як готувати курячі гомілки

Гомілочки потрібно змішати зі спеціями, лимоном та зеленню, дати м'ясу замаринуватись. Згодом, викладаєте гомілки на деко, збоку кладете шматочки нарізаних лимонів. Випікаєте 40 хвилин при температурі 200 градусів. Готово.

Якщо любите дуже рум'яну і хрумку скоринку, то можна ще ці готові гомілки обсмажити пьять хвилин на слабкому вогні. Під час цього зачерпати ложкою сік з дека і полити м'ясце. Тоді разом ви отримаєте ніжність запеченого м’яса і скоринку смаженого.

Користь курячих гомілок

Курячі гомілки - це продукт з високим вмістом м’яса, а отже і білка, що має декілька переваг для здоров’я:

збільшення білка в раціоні покращує ступінь поглинання кальцію організмом, що підтримує здоров’я кісток, сприяє активному росту дітей

у поєднанні з фізичними вправами, білок сприяє зростанню м’язів.

Селен, що також міститься у гомілках, зменшує ризик серцево-судинних захворювань.

Мала кількість жирів у гомілках особливо корисна для тих, хто страждає від захворювань судинної системи, знаходиться на дієті та дотримується правильного харчування.

Переваги курячих гомілок

Гомілки - це соковите м’ясо з насиченим смаком курятини. Окрім кількості м’язової тканини, вони мають багато інших переваг: