Такого вы еще никогда не пробовали. Держите рецепт вкуснейших куриных ножек
Куриные ножки часто готовят к праздникам или просто, чтобы вкусно провести время в хорошей компании. Ингредиенты очень просты, а вкуснятина получится просто невероятная.
Своим рецептом делится украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в Instagram.
Чтобы приготовить вкуснейшие куриные ножки за рецептом популярного кулинара вам понадобятся:
- пачка куриных ножек
- 2 лимона
- зелень
- молотый чеснок
- черный перец
- красный перец
- 50 мл оливкового масла
Как готовить куриные ножки?
Ножки нужно смешать со специями, лимоном и зеленью, дать мясу замариноваться. Потом, выкладываете голени на противень, сбоку кладете кусочки нарезанных лимонов. Выпекаете 40 минут при температуре 200 градусов. Готово.
Если любите очень румяную и хрустящую корочку, то можно еще эти готовые ножки обжарить пьять минут на слабом огне. Во время этого зачерпать ложкой сок из противня и полить мясо. Тогда вместе вы получите нежность запеченного мяса и корочку жареного.
Польза куриных ножек
Куриные ножки - это продукт с высоким содержанием мяса, а следовательно и белка, имеющего несколько преимуществ для здоровья:
- Увеличение белка в рационе улучшает степень поглощения кальция организмом, что поддерживает здоровье костей, способствует активному росту детей
- В сочетании с физическими упражнениями белок способствует росту мышц.
Селен, также содержащийся в голенях, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Малое количество жиров в голени особенно полезно для тех, кто страдает заболеваниями сосудистой системы, находится на диете и соблюдает правильное питание.
Преимущества куриных голеней
Голени - это сочное мясо с насыщенным вкусом курятины. Кроме количества мышечной ткани, они имеют много других преимуществ:
- голени почти не нужно готовить перед началом приготовления, благодаря чему вы экономите время
- они быстро готовятся, что позволит вам тратить меньше электроэнергии
- в голенях меньше костей, не нужно вырезать и выбрасывать лишние
- их удобно есть даже руками, поэтому хорошо брать с собой как перекус (если обернуть косточку салфеткой, вы даже не запачкаете руки)
- из голеней получается больше порций, которые легко можно распределить среди членов семьи
- из них можно приготовить много разнообразных блюд: запечь с тимьяном и картофелем, тушить в сливочном соусе, жарить и варить ароматный суп
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