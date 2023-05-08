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Такого вы еще никогда не пробовали. Держите рецепт вкуснейших куриных ножек

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Понедельник 08 мая 2023 12:48
Такого вы еще никогда не пробовали. Держите рецепт вкуснейших куриных ножек Как приготовить куриные ножки (фото: pixabay.com)
Автор: Styler

Куриные ножки часто готовят к праздникам или просто, чтобы вкусно провести время в хорошей компании. Ингредиенты очень просты, а вкуснятина получится просто невероятная.

Своим рецептом делится украинский шеф-повар Евгений Клопотенко в Instagram.

Чтобы приготовить вкуснейшие куриные ножки за рецептом популярного кулинара вам понадобятся:

  • пачка куриных ножек
  • 2 лимона
  • зелень
  • молотый чеснок
  • черный перец
  • красный перец
  • 50 мл оливкового масла

Как готовить куриные ножки?

Ножки нужно смешать со специями, лимоном и зеленью, дать мясу замариноваться. Потом, выкладываете голени на противень, сбоку кладете кусочки нарезанных лимонов. Выпекаете 40 минут при температуре 200 градусов. Готово.

Если любите очень румяную и хрустящую корочку, то можно еще эти готовые ножки обжарить пьять минут на слабом огне. Во время этого зачерпать ложкой сок из противня и полить мясо. Тогда вместе вы получите нежность запеченного мяса и корочку жареного.

Польза куриных ножек

Куриные ножки - это продукт с высоким содержанием мяса, а следовательно и белка, имеющего несколько преимуществ для здоровья:

  • Увеличение белка в рационе улучшает степень поглощения кальция организмом, что поддерживает здоровье костей, способствует активному росту детей
  • В сочетании с физическими упражнениями белок способствует росту мышц.

Селен, также содержащийся в голенях, уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Малое количество жиров в голени особенно полезно для тех, кто страдает заболеваниями сосудистой системы, находится на диете и соблюдает правильное питание.

Преимущества куриных голеней

Голени - это сочное мясо с насыщенным вкусом курятины. Кроме количества мышечной ткани, они имеют много других преимуществ:

  • голени почти не нужно готовить перед началом приготовления, благодаря чему вы экономите время
  • они быстро готовятся, что позволит вам тратить меньше электроэнергии
  • в голенях меньше костей, не нужно вырезать и выбрасывать лишние
  • их удобно есть даже руками, поэтому хорошо брать с собой как перекус (если обернуть косточку салфеткой, вы даже не запачкаете руки)
  • из голеней получается больше порций, которые легко можно распределить среди членов семьи
  • из них можно приготовить много разнообразных блюд: запечь с тимьяном и картофелем, тушить в сливочном соусе, жарить и варить ароматный суп

Раньше мы писали о том, как приготовить ленивые и невероятно вкусные голубцы.

Также читайте, как приготовить вкуснейшие куриные колбаски за 10 минут.

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