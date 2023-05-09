Рецепт неймовірно смачного рулету з сала, якого ви ще ніколи не куштували

Рулет із сала можна приготувати легко і з простих та доступних інгредієнтів. Це прекрасне доповнення до борщу, картоплі або просто до хліба.
Своїм рецептом смакоти ділиться шеф-кухар Анатолій Добровольський в Instagram.
Для приготування найсмачнішого рулета із сала вам знадобляться:
Сало нарізати тонкими скибочками.
Потім на столі розгорнути харчову плівку. Покласти скибочки сала на плівку коло одне одного, щоб вийшла форма прямокутника.
Приправити спеціями. Згодом гірчицю, хрін і зелень перемішати. Нанести отриманий соус на сало.
Завернути сало в рулет, посипати великою кількістю перцю.
Відправити рулет на добу в холодильник, згодом покласти в морозильну камеру до повного замороження.
Для перевірки вам знадобляться сірники. Необхідно сало проткнути сірником. Якщо ви змогли проткнути сало легко та без проблем, значить сало свіже та його сміливо можна купувати.
Також свіже сало має блідо-рожевий колір. Якщо ж продукт сірого або жовтого кольору, то означає, що сало старе.
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