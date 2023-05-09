Рецепт невероятно вкусного рулета из сала, которого вы еще никогда не пробовали

Рулет из сала можно легко приготовить и из простых и доступных ингредиентов. Это прекрасное дополнение к борщу, картофелю или просто к хлебу.
Своим рецептом вкусности делится шеф-повар Анатолий Добровольский в Instagram.
Для приготовления вкуснейшего рулета из сала вам понадобятся:
Сало порезать тонкими ломтиками.
Затем на столе развернуть пищевую пленку. Положить ломтики сала на пленку так, чтобы получилась форма прямоугольника. Приправить специями.
Потом горчицу, хрен и зелень перемешать. Нанести полученный соус на сало.
Завернуть сало в рулет, посыпать большим количеством перца.
Отправить рулет в сутки в холодильник, а потом положить в морозильную камеру до полной заморозки.
Для проверки вам понадобятся спички. Необходимо сало проткнуть спичкой. Если вы смогли проткнуть сало легко и без проблем, значит, сало свежее и его смело можно покупать.
Также свежее сало имеет бледно-розовый цвет. Если же продукт серого или желтого цвета, то означает, что сало старое.
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