Названо найшкідливіше для здоров’я сало, яке краще не купувати

В Україні сало - культовий продукт і справжня національна страва. Люди його споживають у будь-яку пору року. Але чи варто "налягати" на сальце?

Відповідь на це питання у своєму Instagram дав сімейний лікар Михайло Цюрак.

В чому користь сала?

З давніх-давен українці їдять сало. І не дарма! Адже в цьому продукті містить безліч поживних речовин. Зокрема мова йде про:

вітамін А - корисний для зору

- корисний для зору вітамін D - для здоров'я кісток, зубів і м'язів

- для здоров'я кісток, зубів і м'язів вітамін Е - для здорової шкіри

- для здорової шкіри вітамін К - корисний для роботи серця

Ці вітаміни корисно впливають на здоров'я людини та запобігають багатьом захворюванням, зокрема серцево-судинні.

Проте користь від сала можна отримати лише тоді, якщо споживати його правильно.

"Салом варто смакувати, але робити це треба в міру та з розумом", - наголошує сімейний лікар.

Яке сало найбільш корисне?

Зазвичай українці споживають сало в такому вигляді: солене, копчене, мариноване, варене і смажене.

За словами лікаря, найбільш безпечне для здоров'я - солоне сало (солонина по-народному).

Річ у тім, що при солінні сало майже не втрачає жодних своїх корисних властивостей.

А найбільш шкідливе сало - яке?

Цуряк наголошує: копчене та смажене сало є найбільш шкідливим для здоров'я людини!

При зловживанні цими видами сала неминуче збільшується ризик панкреатиту, холециститу, каміння в жовчному міхурі, збільшеного рівня холестерину в крові та інших захворювань.