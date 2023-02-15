Найпростіший спосіб засолити сало в банці: економія часу та продуктів

Сало вважається дуже корисним продуктом, особливо у холоди. Достатньо з'їдати один шматочок цього продукту, щоб відчути ситість та приплив сил. Можна купувати вже готовий продукт, а можна засолити сало самостійно – на свій смак.

Як швидко та легко засолити сало у банці – читайте у матеріалі нижче.

Що вам знадобиться:

Сало свіже – 1,5-2 кг

Вода – 1 л

Сіль кухонна велика - 200 г

Часник - 1 головка

Лавровий лист – 4 шт.

Перець чорний або запашний - до свого смаку

Як засолити сало

Спершу потрібно приготувати розсіл. Для цього у воду додаємо сіль, ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Потім розсіл повністю охолоджуємо.

Ріжемо сало шматочками - намагайтеся, щоб вони були не ширші за 5 см і легко проходили в шийку банки.

Чистимо часник і пропускаємо його через прес. Сало добре натираємо часником з усіх боків. Лавровий лист промиваємо у теплій воді та трохи обсушуємо.

На дно банки кладемо кілька шматочків сало шкіркою донизу. На сало зверху кладемо 1 листок лаврового листка та кілька горошин перцю. Далі знову укладаємо шматочки сала. Утрамбувати банку салом не потрібно. Шматочки не повинні бути притиснуті один до одного.

Коли заповните банку до верху, вливайте готовий холодний розсіл. Накриваємо кришкою банку, але не щільно закриваємо, і залишаємо при кімнатній температурі на 3 дні. Потім закручуємо кришку щільно і ставимо в холодильник ще на три дні.