Такого ви ще не куштували. Готуємо макові млинці на заварному тісті

Іноді хочеться приготувати щось незвичайне, і якщо вам набридли звичайні млинці, спробуйте цікавий рецепт макового тіста. Вам не доведеться витрачати на приготування багато часу, адже це дуже легко і швидко.

Як приготувати макові млинці, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яке було розміщено на YouTube-каналі "На здоров'я!".

Для приготування макових млинців вам знадобляться такі інгредієнти:

борошно пшеничне - 200 грамів

4 курячих яйця

цукор - 4 столові ложки

олія - 4 столові ложки

молоко - 500 мілілітрів

крохмаль - 2 столові ложки

мак - 2-3 столові ложки

вода (окріп) - 250 мілілітрів

сіль - дрібка.

Почнемо робити млинці. Збийте яйця з цукром та сіллю. Для цього можна використати виделку або вінчик. Збивайте, поки цукор повністю не розчиниться.

Потім додайте туди соняшникову олію та молоко. Добре перемішайте й починайте поступово додавати крохмаль з борошном. Тісто має бути однорідним. Додавайте до нього мак й заливайте усе це окропом.

Перемішайте тісто, аби усі компоненти "подружилися". Залиште суміш на 15-20 хвилин, а потім починайте смажити млинці.

Виливайте тісто на попередньо розігріту пательню, змазану олією. Смажте млинці з обох сторін, аби краєчка стали рум'яними.

Подавати готові макові млинці можна по-різному. Ви можете просто поставити поруч із ними варення, або ж зробити начинку та завернути млинці у рулетики чи кишеньки.