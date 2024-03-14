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Такого вы еще не пробовали. Готовим маковые блины на заварном тесте

Четверг 14 марта 2024 12:24
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Такого вы еще не пробовали. Готовим маковые блины на заварном тесте Рецепт маковых блинов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Иногда хочется приготовить что-нибудь необычное, и если вам надоели обычные блины, попробуйте интересный рецепт макового теста. Вам не придется тратить на приготовление много времени, ведь это очень легко и быстро.

Как приготовить маковые блины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, размещенное на YouTube-канале "На здоров'я!".

Для приготовления маковых блинов вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука пшеничная - 200 граммов
  • 4 куриных яйца
  • сахар - 4 столовые ложки
  • масло - 4 столовые ложки
  • молоко - 500 миллилитров
  • крахмал - 2 столовые ложки
  • мак - 2-3 столовые ложки
  • вода (окроп) - 250 миллилитров
  • соль - щепотка.

Начнем делать блины. Взбейте яйца с сахаром и солью. Для этого можно использовать вилку или венчик. Взбивайте, пока сахар полностью не растворится.

Затем добавьте туда подсолнечное масло и молоко. Хорошо перемешайте и начинайте постепенно добавлять крахмал с мукой. Тесто должно быть однородным. Добавляйте к нему мак и заливайте все это кипятком.

Перемешайте тесто, чтобы все компоненты "подружились". Оставьте смесь на 15-20 минут, а затем начинайте жарить блины.

Выливайте тесто на предварительно разогретую сковороду, смазанную растительным маслом. Жарьте блины с обеих сторон, чтобы края стали румяными.

Подавать готовые маковые блины можно по-разному. Вы можете просто поставить рядом с ними варенье, или сделать начинку и завернуть блины в рулетики или карманчики.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, как приготовить запеканку с макаронами, которую мгновенно "сметут" со стола.

Кроме этого, недавно стало известно, как сделать рыхлые блины без молока.

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