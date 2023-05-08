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Такого ви ще не бачили і не готували. Тримайте рецепт незвичайної піци

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Понеділок 08 травня 2023 17:32
Такого ви ще не бачили і не готували. Тримайте рецепт незвичайної піци Як приготувати піцу в формі троянди (фото: kartinkin.net)
Автор: Наталя Коваль

Піца - італійська національна страва. Це корж зазвичай круглої форми, який покривається томатною пастою та сиром і запікається. Але хто сказав, що вона має бути обов'язково кругла? Страва може бути будь-якої форми на ваш політ фантазії, наприклад, у вигляді троянди.

Як приготувати піцу у формі троянди - читайте в рецепті нижче.

Інгредієнти

  • листкове тісто 400 г
  • кетчуп
  • ковбаса 150 г
  • сир 200 г
  • помідор 2 шт
  • солоні (мариновані) огірки 3-4 шт
  • яйце 1 шт
  • прованські трави

Як готувати

Спочатку порізати ковбаску, сир, помідори, мариновані огірки. Потім листкове тісто розкатати та розрізати на 4 частини. Нанести кетчуп, покласти ковбасу сир не на всій полосці тіста, а на половинці зліва.

Такого ви ще не бачили і не готували. Тримайте рецепт незвичайної піци

Потім скласти полоски вдвоє та закрутити у формі трояндочки.

Такого ви ще не бачили і не готували. Тримайте рецепт незвичайної піци

Далі потрібно розбити яйце, відділити білок від жовтка. Взбити треба лише жовток. Далі потрібно покласти отримані трояндочки в деко, змастити жовтком, посипати прованські трави. Випікати 20 хвилин, при температурі 180 градусів.

Такого ви ще не бачили і не готували. Тримайте рецепт незвичайної піци

Цікаві факти про піцу

  • Найбільшу піцу приготували у Римі у 2012 році. Її діаметр становив 40 метрів, над стравою працювали п’ятеро кухарів. Цей рекорд було внесено до Книги Гіннеса. До речі, піца була безглютенова.
  • Найбільшу піцу, яку можна замовити додому, готують у Америці, у штаті Техас. Її довжина становить майже два метри, ціна - близько 300 доларів.
  • Найбільшу кількість сирної начинки додав у піцу австралієць, за що потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він умістив у ній 145 сортів, взявши за грамами кожного.
  • Найдовша піца, яку готували у світі, розтяглася на 1930 метрів. Це була звичайна сирна страва вагою 12 тонн. Поласувати нею змогли 63 тисячі людей.
  • Найшвидшим приготуванням піци може похвалитися канадієць на прізвище Ломкер. Він готує блюдо за 19 секунд, на три піци у нього йде 57 секунд.
  • А найдорожча піца у світі є в Італії. Її вартість близько 12 тисяч доларів. У складі страви кілька видів гри, норвезькі омари, сир моцарелла, рожева сіль з Австралії.

Теорема про піцу

Є навіть ціла математична теорема про те, як розділити звичайну круглу піцу.

Сенс у тому, щоб усім дісталися рівні шматочки, а отже, і однакова кількість начинки. Головне, щоб добавки були розподілені по колу. Умова теореми проста - кількість шматочків після розподілу має бути кратно чотирма. Тоді, наприклад, 12 шматків простіше простого поділити на компанію із трьох людей.

А ось щоб одно число шматків піци дісталося п’ятьом, доведеться розрізати її на 20 шматочків.

Раніше ми писали про те, як приготувати міні-хачапурі з сиром за півгодини.

Також читайте, як швидко приготувати ліниві голубці.

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