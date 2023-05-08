Такого ви ще не бачили і не готували. Тримайте рецепт незвичайної піци

Піца - італійська національна страва. Це корж зазвичай круглої форми, який покривається томатною пастою та сиром і запікається. Але хто сказав, що вона має бути обов'язково кругла? Страва може бути будь-якої форми на ваш політ фантазії, наприклад, у вигляді троянди.

Як приготувати піцу у формі троянди - читайте в рецепті нижче.

Інгредієнти

листкове тісто 400 г

кетчуп

ковбаса 150 г

сир 200 г

помідор 2 шт

солоні (мариновані) огірки 3-4 шт

яйце 1 шт

прованські трави

Як готувати

Спочатку порізати ковбаску, сир, помідори, мариновані огірки. Потім листкове тісто розкатати та розрізати на 4 частини. Нанести кетчуп, покласти ковбасу сир не на всій полосці тіста, а на половинці зліва.

Потім скласти полоски вдвоє та закрутити у формі трояндочки.

Далі потрібно розбити яйце, відділити білок від жовтка. Взбити треба лише жовток. Далі потрібно покласти отримані трояндочки в деко, змастити жовтком, посипати прованські трави. Випікати 20 хвилин, при температурі 180 градусів.

Цікаві факти про піцу

Найбільшу піцу приготували у Римі у 2012 році. Її діаметр становив 40 метрів, над стравою працювали п’ятеро кухарів. Цей рекорд було внесено до Книги Гіннеса. До речі, піца була безглютенова.

Найбільшу піцу, яку можна замовити додому, готують у Америці, у штаті Техас. Її довжина становить майже два метри, ціна - близько 300 доларів.

Найбільшу кількість сирної начинки додав у піцу австралієць, за що потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Він умістив у ній 145 сортів, взявши за грамами кожного.

Найдовша піца, яку готували у світі, розтяглася на 1930 метрів. Це була звичайна сирна страва вагою 12 тонн. Поласувати нею змогли 63 тисячі людей.

Найшвидшим приготуванням піци може похвалитися канадієць на прізвище Ломкер. Він готує блюдо за 19 секунд, на три піци у нього йде 57 секунд.

А найдорожча піца у світі є в Італії. Її вартість близько 12 тисяч доларів. У складі страви кілька видів гри, норвезькі омари, сир моцарелла, рожева сіль з Австралії.

Теорема про піцу

Є навіть ціла математична теорема про те, як розділити звичайну круглу піцу.

Сенс у тому, щоб усім дісталися рівні шматочки, а отже, і однакова кількість начинки. Головне, щоб добавки були розподілені по колу. Умова теореми проста - кількість шматочків після розподілу має бути кратно чотирма. Тоді, наприклад, 12 шматків простіше простого поділити на компанію із трьох людей.

А ось щоб одно число шматків піци дісталося п’ятьом, доведеться розрізати її на 20 шматочків.