Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы

Пицца - итальянское национальное блюдо. Это лепешка обычно круглой формы, которая покрывается томатной пастой и сыром и запекается. Но кто сказал, что она должна быть обязательно круглой? Кушанье может быть любой формы на ваш полет фантазии, например, в виде розы.

Как приготовить пиццу в форме розы - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты

слоеное тесто 400 г

кетчуп

колбаса 150 г

сыр 200 г

помидор 2 шт

соленые (маринованные) огурцы 3-4 шт

яйцо 1 шт

прованские травы

Как готовить

Сначала порезать колбаску, творог, помидоры, маринованные огурцы. Затем слоеное тесто раскатать и разрезать на 4 части. Нанести кетчуп, положить сыр на колбасу не на всей полоске теста, а на половинке слева.

Затем сложить полоски вдвое и закрутить в форме розочки.

Дальше нужно разбить яйцо, отделить белок от желтка. Взбить нужно только желток. Далее нужно положить полученные розочки в противень, смазать желтком, посыпать прованские травы. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Интересные факты о пицце

Наибольшую пиццу приготовили в Риме в 2012 году. Ее диаметр составлял 40 метров, над блюдом работали пять поваров. Этот рекорд был внесен в Книгу Гиннесса. Кстати, пицца была безглютеновая.

Наибольшую пиццу, которую можно заказать домой, готовят в Америке, в штате Техас. Ее длина составляет почти два метра, цена - около 300 долларов.

Наибольшее количество творожной начинки добавил в пиццу австралиец, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он вместил в нее 145 сортов, взяв по граммам каждого.

Самая длинная пицца, которую готовили в мире, растянулась на 1930 метров. Это было обычное сырное блюдо весом 12 тонн. Полакомиться ею смогли 63 тысячи человек.

Самым быстрым приготовлением пиццы может похвастаться канадец по фамилии Ломкер. Он готовит блюдо за 19 секунд, на три пиццы у него уходит 57 секунд.

А самая дорогая пицца в мире есть в Италии. Ее стоимость около 12 тысяч долларов. В составе блюда несколько видов игры, норвежские омары, сыр моцарелла, розовая соль из Австралии.

Теорема о пицце

Есть даже целая математическая теорема о том, как разделить обычную круглую пиццу.

Смысл состоит в том, чтобы всем достались ровные кусочки, а значит, и одинаковое количество начинки. Главное, чтобы добавки были распределены по кругу. Условие теоремы простое - количество кусочков после распределения должно быть кратно четырьмя. Тогда, например, 12 кусков проще простого поделить на компанию из трех человек.

А вот чтобы одно число кусков пиццы досталось пяти, придется разрезать ее на 20 кусочков.