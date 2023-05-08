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Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы

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Понедельник 08 мая 2023 17:32
Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы Как приготовить пиццу в форме розы (фото: kartinkin.net)
Автор: Наталия Коваль

Пицца - итальянское национальное блюдо. Это лепешка обычно круглой формы, которая покрывается томатной пастой и сыром и запекается. Но кто сказал, что она должна быть обязательно круглой? Кушанье может быть любой формы на ваш полет фантазии, например, в виде розы.

Как приготовить пиццу в форме розы - читайте в рецепте ниже.

Ингредиенты

  • слоеное тесто 400 г
  • кетчуп
  • колбаса 150 г
  • сыр 200 г
  • помидор 2 шт
  • соленые (маринованные) огурцы 3-4 шт
  • яйцо 1 шт
  • прованские травы

Как готовить

Сначала порезать колбаску, творог, помидоры, маринованные огурцы. Затем слоеное тесто раскатать и разрезать на 4 части. Нанести кетчуп, положить сыр на колбасу не на всей полоске теста, а на половинке слева.

Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы

Затем сложить полоски вдвое и закрутить в форме розочки.

Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы

Дальше нужно разбить яйцо, отделить белок от желтка. Взбить нужно только желток. Далее нужно положить полученные розочки в противень, смазать желтком, посыпать прованские травы. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы

Интересные факты о пицце

  • Наибольшую пиццу приготовили в Риме в 2012 году. Ее диаметр составлял 40 метров, над блюдом работали пять поваров. Этот рекорд был внесен в Книгу Гиннесса. Кстати, пицца была безглютеновая.
  • Наибольшую пиццу, которую можно заказать домой, готовят в Америке, в штате Техас. Ее длина составляет почти два метра, цена - около 300 долларов.
  • Наибольшее количество творожной начинки добавил в пиццу австралиец, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он вместил в нее 145 сортов, взяв по граммам каждого.
  • Самая длинная пицца, которую готовили в мире, растянулась на 1930 метров. Это было обычное сырное блюдо весом 12 тонн. Полакомиться ею смогли 63 тысячи человек.
  • Самым быстрым приготовлением пиццы может похвастаться канадец по фамилии Ломкер. Он готовит блюдо за 19 секунд, на три пиццы у него уходит 57 секунд.
  • А самая дорогая пицца в мире есть в Италии. Ее стоимость около 12 тысяч долларов. В составе блюда несколько видов игры, норвежские омары, сыр моцарелла, розовая соль из Австралии.

Теорема о пицце

Есть даже целая математическая теорема о том, как разделить обычную круглую пиццу.

Смысл состоит в том, чтобы всем достались ровные кусочки, а значит, и одинаковое количество начинки. Главное, чтобы добавки были распределены по кругу. Условие теоремы простое - количество кусочков после распределения должно быть кратно четырьмя. Тогда, например, 12 кусков проще простого поделить на компанию из трех человек.

А вот чтобы одно число кусков пиццы досталось пяти, придется разрезать ее на 20 кусочков.

Раньше мы писали о том, как приготовить мини-хачапури с творогом за полчаса.

Также читайте, как быстро приготовить ленивые голубцы.

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