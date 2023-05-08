Такого вы еще не видели и готовили. Держите рецепт необычной пиццы
Пицца - итальянское национальное блюдо. Это лепешка обычно круглой формы, которая покрывается томатной пастой и сыром и запекается. Но кто сказал, что она должна быть обязательно круглой? Кушанье может быть любой формы на ваш полет фантазии, например, в виде розы.
Как приготовить пиццу в форме розы - читайте в рецепте ниже.
Ингредиенты
- слоеное тесто 400 г
- кетчуп
- колбаса 150 г
- сыр 200 г
- помидор 2 шт
- соленые (маринованные) огурцы 3-4 шт
- яйцо 1 шт
- прованские травы
Как готовить
Сначала порезать колбаску, творог, помидоры, маринованные огурцы. Затем слоеное тесто раскатать и разрезать на 4 части. Нанести кетчуп, положить сыр на колбасу не на всей полоске теста, а на половинке слева.
Затем сложить полоски вдвое и закрутить в форме розочки.
Дальше нужно разбить яйцо, отделить белок от желтка. Взбить нужно только желток. Далее нужно положить полученные розочки в противень, смазать желтком, посыпать прованские травы. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.
Интересные факты о пицце
- Наибольшую пиццу приготовили в Риме в 2012 году. Ее диаметр составлял 40 метров, над блюдом работали пять поваров. Этот рекорд был внесен в Книгу Гиннесса. Кстати, пицца была безглютеновая.
- Наибольшую пиццу, которую можно заказать домой, готовят в Америке, в штате Техас. Ее длина составляет почти два метра, цена - около 300 долларов.
- Наибольшее количество творожной начинки добавил в пиццу австралиец, за что попал в Книгу рекордов Гиннеса. Он вместил в нее 145 сортов, взяв по граммам каждого.
- Самая длинная пицца, которую готовили в мире, растянулась на 1930 метров. Это было обычное сырное блюдо весом 12 тонн. Полакомиться ею смогли 63 тысячи человек.
- Самым быстрым приготовлением пиццы может похвастаться канадец по фамилии Ломкер. Он готовит блюдо за 19 секунд, на три пиццы у него уходит 57 секунд.
- А самая дорогая пицца в мире есть в Италии. Ее стоимость около 12 тысяч долларов. В составе блюда несколько видов игры, норвежские омары, сыр моцарелла, розовая соль из Австралии.
Теорема о пицце
Есть даже целая математическая теорема о том, как разделить обычную круглую пиццу.
Смысл состоит в том, чтобы всем достались ровные кусочки, а значит, и одинаковое количество начинки. Главное, чтобы добавки были распределены по кругу. Условие теоремы простое - количество кусочков после распределения должно быть кратно четырьмя. Тогда, например, 12 кусков проще простого поделить на компанию из трех человек.
А вот чтобы одно число кусков пиццы досталось пяти, придется разрезать ее на 20 кусочков.
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