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"Такого еще не было!" В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото

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Киев, Суббота 17 июня 2023 14:21
"Такого еще не было!" В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото Птицы в Киевском зоопарке (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве с началом лета начался сезон выведения молодняка. В этом году там образовалась особенная гусино-утиная семья.

Об этом сообщили на странице Киевского зоологического парка общегосударственного значения в Facebook.

Что известно о новой семье

Дикая утка кряквы поселилась на озере с карпами кои и вывела шестерых птенцов. В то же время ветклиника зоопарка получила 4 осиротевших утят.

"Наша заботливая мама тепло приняла их под свое крыло. Но справиться с 10 маме было тяжело, ей приходилось целый день выбиваясь из сил выискивать и собирать весь непослушный выводок, и тогда произошло чудо", - говорится в сообщении.

В частности, гусь казарки, всегда любивший гулять наедине по территории зоопарка, услышал писк утят - и это внезапно пробудило в нем "родительские" чувства.

&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фотоГусь с утятами (facebook.com/zoo.kyiv)

Гусь бросился помогать маме сгонять маленьких дебоширов вместе, а затем остался в гусино-утиной семье как отец.

Сколько животных есть в зоопарке

В зоопарке добавили, что заселение диких птиц происходит ежегодно - там созданы все условия для их безопасного и комфортного проживания.

"Киевский зоопарк - это место, где обитает более 200 видов разнообразных животных", - говорят работники.

&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фото&quot;Такого еще не было!&quot; В Киевском зоопарке показали уникальную семью птиц: много фотоЖивотные в Киевском зоопарке (facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Ранее мы сообщили, что в зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров и сделали им сюрприз.

Также мы писали, что вода из Каховской ГЭС затопила зоопарк "Казкова діброва".

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