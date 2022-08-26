ua ru
Пт, 26 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров: красавцам сделали сюрприз (фото)

Новина українською →
Киев, Пятница 26 августа 2022 15:26
В зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров: красавцам сделали сюрприз (фото) Фото: В зоопарке Киева сделали праздник для тигров (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Киевском зоопарке отпраздновали 13-ый день рождения двух тигров - Рени и Малюка. Полосатым красавцам преподнесли сюрприз к празднику - мясное лакомство.

Об этом рассказали на странице в Facebook зверинца.

Отмечается, что по случаю празднования тигры вышли на охоту за любимыми мясными вкусностями.

"В зоопарке отметили день рождения тигров Рены и Малыша, которым в этом году исполнилось 13 лет. К именинам присоединилась спасенная из харьковского экопарка тигрица Далила. Утро в полосатой троице началось с вкусного угощения. Тигры игривые, ловкие и очень любят поесть", - сказано в сообщении.

Смотрите на фото, как лакомились эти грациозные хищники.

В зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров: красавцам сделали сюрприз (фото)В зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров: красавцам сделали сюрприз (фото)В зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров: красавцам сделали сюрприз (фото)В зоопарке Киева отметили 13-летие двух тигров: красавцам сделали сюрприз (фото)

В Киевском зоопарке тигры отметили 13-ый день рождения (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Сколько живут тигры

Интересно, что в неволе тигры живут дольше, чем в естественной среде обитания. Так, в зоопарке хищник может прожить до 20 лет. На свободе тигры проживают счастливую жизнь, но вдвое короче - примерно 10 лет.

Как мы ранее писали, в Карпатах заметили уникального зверя, который занесен в Красную книгу.

А также читайте, что в Киевском зоопарке пополнение альпак. Забавные фото животных.

Читайте РБК-Украина в Google News
зоопарк
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь