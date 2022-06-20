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Такого никто не ожидал. Данилко поразил откровенной правдой про отношения с сестрой

Новина українською →
Понедельник 20 июня 2022 12:27
Такого никто не ожидал. Данилко поразил откровенной правдой про отношения с сестрой Фото: Андрей Данилко поразил признанием (facebook com suspilne eurovision)
Автор: Людмила Жукова

Известный артист Андрей Данилко годами был в ссоре со своей сестрой Галиной Гришко. Как оказалось, именно смерть матери помирила его с близким человеком.

Об этом актер и автор образа Верки Сердючки рассказал "Фактам ICTV".

Как Данилко помирился с сестрой

Отметим, что артист не общался с сестрой после того, как она обвинила его в похищении ребенка. Тогда разразился огромный скандал и Данилко прекратил общение с Галиной.

Андрей поведал, что его мать умерла, а на следующий день у него был выходной. Он поехал в свой город, остановился в гостинице и потом произошло примирение.

"Нас помирила смерть мамы", - признался артист.

Добавим, что мать Андрея умерла еще в 2020 году, но откровенно о сестре он рассказал только сейчас.

"У нас не было в семье телячьих нежностей, все было очень сдержанно", - также поделился артист.

Почему они поссорились?

Три года назад в интервью Данилко упоминал, что однажды сестра написала на него заявление в полицию за якобы кражу сына.

"У сестры в какой-то момент, при том, что у нас всегда были хорошие отношения, произошел какой-то заскок. У моего племянника Вани, чувствую, какая-то проблема со здоровьем. И поскольку Галя с людьми неуравновешенная, сразу начинается скандал, я его взял и положил в больницу на обследование. Но ей не сказал в какой больнице, чтобы она не навредила Ване. Я на телефоне, там врачи. И вот я в студии. Звонок, милиция приезжает за мной на студию. Они меня узнали, говорят: "Андрей, нам поступило заявление от вашей сестры, что вы украли ребенка, чтобы продать его на органы", – говорил ранее артист.

Отметим, что Галина Гришко - это его сводная сестра от первого брака матери. Она старше Данилко на 10 лет.

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Кстати, ранее Верка Сердючка записала новую песню Є пропозиція, которая стала саундтреком к комедии Большая прогулка.

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Андрей Данилко
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