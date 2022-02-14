Верка Сердючка впервые за 20 лет спела на украинском: "ти мені скажи, чий Крим?"
Верка Сердючка записала новую песню Есть предложение, которая стала саундтреком к комедии Большая прогулка. Фишка этой композиции в том, что это - первая за 20 лет украиноязычная работа Андрея Данилко в популярном на весь мир сценическом образе.
Почему Данилко наконец спел на украинском и какую реакцию на видео демонстрируют фанаты Сердючки - читайте в нашем материале ниже.
О чем песня Є пропозиція
По мнению команды Сердючки, эта песня "непременно вдохновит вас на романтическое настроение и, в частности, напомнит, что у каждой истории есть свой хеппиенд".
"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" - разве можно предложить что-то более романтичное? В этом предложении есть все: и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное - надежда на то, что в итоге все будет хорошо!" - поделился Андрей Данилко.
К слову, Верка Сердючка не только написала саундтрек к фильму, который "поможет отвлечься от суровой реальности и окунуться в атмосферу сплошных веселья", а и сама снялась в нескольких эпизодах картины.
Текст песни Є пропозиція:
Ти дивишся на мене
А я так дивлюсь на тебе
І бачу, бачу, як роздягаєш
Мене блакитними очима
Я так дивлюсь на тебе
А ти дивишся на мене
І бачиш, бачиш, що роздягаю
Тебе блакитними очима
Приспів:
Ну так що? Ну так що?
Є пропозиція
Прокинутись разом удвох
Прокинутись разом удвох
Як тобі моя пропозиція?
Є пропозиція
Прокинутись вранці удвох
Прокинутись вранці удвох
Як тобі моя пропозиція?
Крим. Ти мені скажи: чий Крим?
Я в свій час пройшла
І Крим і Рим і мідні труби
А тут у нас все так спонтанно
Знай в мене це як в перший раз
Правда це як перший раз
Стою ніяковію
Бо все у нас летить спонтанно
Приспів.
Верка Сердючка в фильме Велика Прогулянка (кадр из видео)
В комментариях к клипу на песню меломаны активно комментируют работу и большинство из них сходятся на том, что "это однозначный хит!".
- Оце хітяра! Заряд позитиву!
- Ваша пісня надихнула мене сьогодні прийняти пропозицію і погодитись на побачення
- Пісня офігенна! Чекаємо нових хітів українською
- Дуже гарна, весела, забавна пісня
- Щиро вдячна за таку драйвову пісню!
- Андрій Михайлович, дуже класна пропозиція. Ви, як завжди, на висоті. Обожнюємо вас і вашу працю. Здоров'я, щастя і хороших вам пропозицій!
О чем фильм Велика Прогулянка
Добавим, что фильм Велика Прогулянка режиссера Олега Зборовского выйдет на экраны 24 февраля.
Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко.
Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - судьба сводит их на одной полянке, которую каждая из семей считает "своей".
Между ними разгорается спор, который перерастает в гротескную "войну" за место под мангал.
Неожиданно появляется и третий претендент - беглец-коррупционер, который спрятал свои деньги на этой же поляне, и берет младших детей наших семей в заложники - он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника...
Главные роли в фильме исполняют Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун и другие звезды украинского кино.
Напомним, что не так давно Верка Сердючка спела песню о Бандере на популярном шоу.