Верка Сердючка впервые за 20 лет спела на украинском: "ти мені скажи, чий Крим?"

Верка Сердючка записала новую песню Есть предложение, которая стала саундтреком к комедии Большая прогулка. Фишка этой композиции в том, что это - первая за 20 лет украиноязычная работа Андрея Данилко в популярном на весь мир сценическом образе.

Почему Данилко наконец спел на украинском и какую реакцию на видео демонстрируют фанаты Сердючки - читайте в нашем материале ниже .

О чем песня Є пропозиція

По мнению команды Сердючки, эта песня "непременно вдохновит вас на романтическое настроение и, в частности, напомнит, что у каждой истории есть свой хеппиенд".

"Є пропозиція прокинутись вранці удвох…" - разве можно предложить что-то более романтичное? В этом предложении есть все: и примирение после ссоры, и интересные планы на ночь, а главное - надежда на то, что в итоге все будет хорошо!" - поделился Андрей Данилко.

К слову, Верка Сердючка не только написала саундтрек к фильму, который "поможет отвлечься от суровой реальности и окунуться в атмосферу сплошных веселья", а и сама снялась в нескольких эпизодах картины.

Текст песни Є пропозиція:

Ти дивишся на мене

А я так дивлюсь на тебе

І бачу, бачу, як роздягаєш

Мене блакитними очима

Я так дивлюсь на тебе

А ти дивишся на мене

І бачиш, бачиш, що роздягаю

Тебе блакитними очима

Приспів:

Ну так що? Ну так що?

Є пропозиція

Прокинутись разом удвох

Прокинутись разом удвох

Як тобі моя пропозиція?

Є пропозиція

Прокинутись вранці удвох

Прокинутись вранці удвох

Як тобі моя пропозиція?

Крим. Ти мені скажи: чий Крим?

Я в свій час пройшла

І Крим і Рим і мідні труби

А тут у нас все так спонтанно

Знай в мене це як в перший раз

Правда це як перший раз

Стою ніяковію

Бо все у нас летить спонтанно

Приспів.

Верка Сердючка в фильме Велика Прогулянка (кадр из видео)

В комментариях к клипу на песню меломаны активно комментируют работу и большинство из них сходятся на том, что "это однозначный хит!".

Оце хітяра! Заряд позитиву!

Ваша пісня надихнула мене сьогодні прийняти пропозицію і погодитись на побачення

Пісня офігенна! Чекаємо нових хітів українською

Дуже гарна, весела, забавна пісня

Щиро вдячна за таку драйвову пісню!

Андрій Михайлович, дуже класна пропозиція. Ви, як завжди, на висоті. Обожнюємо вас і вашу працю. Здоров'я, щастя і хороших вам пропозицій!

О чем фильм Велика Прогулянка

Добавим, что фильм Велика Прогулянка режиссера Олега Зборовского выйдет на экраны 24 февраля.

Сюжет комедии разворачивается вокруг двух абсолютно разных семей: работников культуры Драгомановых и районных бизнесменов Наливайченко.

Теплыми весенними выходными они решают традиционно выбраться "на шашлыки" - судьба сводит их на одной полянке, которую каждая из семей считает "своей".

Между ними разгорается спор, который перерастает в гротескную "войну" за место под мангал.

Неожиданно появляется и третий претендент - беглец-коррупционер, который спрятал свои деньги на этой же поляне, и берет младших детей наших семей в заложники - он требует вернуть деньги, которые исчезли из тайника...

Главные роли в фильме исполняют Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Исаенко, Ирина Гатун и другие звезды украинского кино.