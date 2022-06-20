"Раша, гудбай": Верка Сердючка зажгла в киевском метро (видео)

19 июня Верка Сердючка спустилась в метро и дала концерт на станции Майдан Незалежности в Киеве. Выступление посвящалось военным.

Концерт вышел очень энергичным и слушатели остались в восторге.

Как выступила Верка

Свое выступление Сердючка начала со слов "Добрый вечер, мы из Украины". После этого прозвучала символическая песня "Зибен-Зибен, Ай-Лю-Лю".

Верка спела и другие любимые украинцами хиты, такие как "Dolce & Gabbana", "Горилка", "Є пропозиція", "Трали-Вали", "Тук, тук, тук", "Гоп-гоп", "Я рождена для любви" и другие.

Также на сцену в метро вышел балет, музыканты и знаменитая "мама Верки", которую играет Инна Белоконь. Все артисты выступали в вышиванках.

Людей собралось очень много и они с удовольствием подпевали звезде.

Концерт звезды транслировался во время телевизионного марафона Единые новости.

Добавим, что перед выступлением Данилко дал большое интервью, в котором рассказал о своем отношении к россиянам, о том, почему не ездил в Бучу и Ирпень, а также впервые признался, почему начал говорить на русском языке.