Такого ніхто не очікував. Данилко вразив відвертою правдою про стосунки з сестрою

Відомий артист Андрій Данилко роками був у сварці зі своєю сестрою Галиною Гришко. Як виявилося, саме смерть матері помирила його з близькою людиною.

Як Данилко помирився з сестрою

Зазначимо, що артист не спілкувався з сестрою після того, як вона звинуватила його у викраденні дитини. Тоді вибухнув величезний скандал і Данилко припинив спілкування з Галиною.

Андрій повідав, що його мати померла, а на наступний день у нього був вихідний. Він поїхав у своє місто, зупинився в готелі і потім відбулося примирення.

"Нас помирила смерть мами", - зізнався артист.

Додамо, що мати Андрія померла ще в 2020 році, але відверто про сестру він розповів тільки зараз.

"У нас не було в родині телячих ніжностей, все було дуже стримано", - також поділився артист.

Чому вони посварилися?

Три роки тому в інтерв'ю Данилко згадував, що одного разу сестра написала на нього заяву в поліцію за нібито крадіжку сина.

"У сестри в якийсь момент, при тому, що у нас завжди були хороші відносини, стався якийсь заскок. У мого племінника Вані, відчуваю, якась проблема зі здоров'ям. І оскільки Галя з людьми неврівноважена, відразу починається скандал, я його взяв і поклав до лікарні на обстеження. Але їй не сказав в якій лікарні, щоб вона не нашкодила Вані. Я на телефоні, там лікарі. І ось я в студії. Дзвінок, міліція приїжджає за мною на студію. Вони мене впізнали, кажуть: "Андрію, нам надійшла заява від вашої сестри, що ви вкрали дитину, щоб продати її на органи", – говорив раніше артист.

Зазначимо, що Галина Гришко - це його зведена сестра від першого шлюбу матері. Вона старша за Данилка на 10 років.