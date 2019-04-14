Такого еще Украина не видела: реакция на новое заявление Зеленского

Зеленский рассказал о связи с Коломойским (коллаж РБК-Украина)

Зеленский рассказал о сотрудничестве с охраной и юристом Коломойского

Зеленский рассказал о связи с олигархом Игорем Коломойским. Кандидат в президенты Украины открыто заявил, что в его команде работают охранники и юрист, которые являются сотрудниками службы безопасности украинского бизнесмена. Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Новости Украины. В социальной сети Facebook в сообществе РБК-Украина пользователи бурно отреагировали на заявление кандидата о связях с олигархом.

Владимир Зеленский рассказал о контракте со службой охраны, которая принадлежит Игорю Коломойскому.

"У нас контракт, контракт с точки зрения компании, которая занимается защитой, которая занимается безопасностью. Вот и все. Андрей Богдан (юрист Коломойского) - одна из трех компаний, ну он один там из компаньонов, я не знаю, собственно говоря, всю систему корневую, кто из них там компаньон, кто хозяин этой компании", - сообщил Зеленский.

Зеленский рассказал о связи с Коломойским – реакция сети (фото из открытых источников)

В сети посчитали, что сотрудничество вероятного президента с олигархами недопустимо. Некоторые обратили внимание на тот факт, что Петр Порошенко сотрудничает с людьми Януковича и сам с ним в прошлом работал:

А что здесь такого крамольного????......Все кто-то с кем-то работают!!!!!! Наш действующий президент какие должности занимал при Ющенко, Януковиче и т. д.???!!!!!!....... Мир тесен...

И что сделал Коломойский? А вот шоколадный продал пол-Украины, ворует и дальше, и его окружение.

А как Порох может объяснить то, что на него работают люди Януковича, да и он сам работал у Януковича?

Коломойский сам умный мужик и набирает умных - то почему отказываться от их услуг!? А что плохого он сделал для народа - удержал Днепр от захвата ватниками!?

Коломойский защитил Днепр от сепаратизма в то время как лучший друг гаранта Ахметов сдал Донбасс, но плохой почему-то сегодня Коломойский, а Ахметов хороший....

Сменить Порошенко на Зеленского – это как изменить недостроенный дом на нарисованный!!!

Еще такого Украина не видела, клоунаду. Он держит людей за пустышек. Это просто ужас.

Потому что марионетка Коломойского.

Врал, вру и буду врать!

Они всех за лохов держат.

А мы все такие дурные, сразу и поверили.

Вернись на сцену пока не поздно!

Он скоро договорится до того, что это Беня на него работает. Просто какой-то неисправимый лгун.

Напомним, что украинская певица Христина Соловий высказалась о выборах. Артистка считает, что ходить на выборы нужно. Она также прокомментировала позицию тех, кто избегает голосования по причине того, что за избирателя якобы все решили.

Ранее сообщалось, что Зеленский отказался от дебатов на "Олимпийском" 14 апреля. В то же время в окружении Порошенко подтвердили, что он примет участие в дебатах на НСК "Олимпийский" 14 апреля в 14:14.

Ранее "Олимпийский" назвал даты, на которые кандидаты забронировали стадион. В частности, от представителя Порошенко поступил запрос на дебаты 14 и 19 апреля 2019 года, а от представителя Зеленского - на 19 апреля.