Такого еще не было: появились детали подвига пожарных в Одессе

При тушении пожара в одесском колледже пострадали семь спасателей ГСЧС, четверых из которых них завалило при обрушении лестницы внутри здания, а одного сбила с пожарной лестницы студентка, которая выпрыгнула из окна, спасаясь от огня. Сейчас командир отделения 7 ГЧСПТ Сергей Шатохин госпитализирован и его состояние расценивается как крайне тяжелое. Об этом передает местное издание Думская.net.

Он лез на третий этаж по приставной лестнице, чтобы произвести разведку, и в этот момент из окна выпрыгнула 17-летняя Ксения Бабенко, которая сбила спасателя с лестницы, и они оба упали вниз, проломив крышу пристройки.

Студентку доставили в больницу в терминальном состоянии, и девушка скончалась от тяжелых травм.

По словам коллег Шатохина, он получил обширный ушиб мозга практически со всех сторон. Спасатель подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, и вся терапия направлена на снятие отека.

Пожар в одесском колледже (Фото: dumskaya.net)

Еще одного пострадавшего сотрудника ГСЧС Артем Щербакова после оказания экстренной медицинской помощи 6 декабря должны перевести из реанимации в хирургию.

Спасатели рассказали, что врачи оказывают всю необходимую помощь пострадавшим Шатохину, Щербакову, Дмитрию Нестеренко, Владимиру Крижановскому и Станиславу Самойлову, есть лекарства, и коллеги сдали кровь для самых тяжелых.

"Я общался с командирами, которые служат по 20 лет. Обрушения, да, случаются, особенно когда влито много воды, но лестничный марш с бойцами на нем упал впервые", - утверждает сотрудник ГСЧС.

Спасатель отметил, что все внутренние перегородки в здании колледжа из камыша, который потушить невозможно.

"Скорее всего, это случилось из-за нарушения конструкции или из-за того, что здание просто старое. Ему давно уже требовался ремонт. Это очень страшно и дико", - сказал он.

Тем временем в сети собирают средства для оказания помощи спасателю Шатохину.

Фото: скрин facebook.com/EpilRoom