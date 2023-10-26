"Такого не було ніколи": в Маріуполі пляжі "забиті" мертвими медузами (відео)

В окупованому Маріуполі пляжі Азовського моря забиті мертвими медузами. Ймовірно морські тварини загинули через стрімке падіння температури в морі та в повітрі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на пост радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенко в Telegram.
За його словами, раніше медуз ніколи не спостерігали у морі в таку пору року.
Однак через аномальну погоду в жовтні, на що також вплинула війна, відбуваються такі неприродні явища.
До того ж він зазначив, що це ненормальне та неприродне явище.
"Це загиблі через стрімке падіння температури в морі та повітрі. Оцініть розмір екоциду. Це реальна аномалія. Так. Не було. Ніколи. Це ненормальне та неприродне явище – наявність медуз у жовтні. Це один із наслідків війни. Один зі злочинів Росії", - написав Андрющенко.
В Маріуполі у окупантів спостерігається активізація руху живої сили. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.
До того ж спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.
Раніше Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Головна їхня відмінність - дві гармати на шевронах. Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, останнє подібне введення нових резервів у Маріуполь фіксувалося у квітні 2023 року.
Раніше ми повідомляли, що росіяни продають розбиті квартири українців у Маріуполі.
Також ми писали, що у Маріуполі окупант зґвалтував українку за її відмову їхати до Росії.