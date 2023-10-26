RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Такого не было никогда": в Мариуполе пляжи "забиты" мертвыми медузами (видео)

В Мариуполе на пляжах обнаружили мертвых медуз (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Мариуполе пляжи Азовского моря забиты мертвыми медузами. Вероятно, морские животные погибли из-за стремительного падения температуры в море и в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост советника городского головы города Мариуполь Петра Андрющенко в Telegram.

Что известно о гибели медуз

По его словам, раньше медуз никогда не наблюдали в море в такое время года.

Однако из-за аномальной погоды в октябре, на что тоже повлияла война, происходят такие неестественные явления.

К тому же, он отметил, что это ненормальное и неестественное явление.

"Это погибшие из-за стремительного падения температуры в море и воздухе. Оцените размер экоцида. Это реальная аномалия. Да. Не было. Никогда. Это ненормальное и неестественное явление - наличие медуз в октябре. Это одно из последствий войны. Одно из преступлений России", - написал Андрющенко.

В Мариуполе обнаружили мёртвых медуз (фото: скриншот)

 

Какая ситуация в городе

В Мариуполе у оккупантов наблюдается активизация движения живой силы. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях - в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.

К тому же, наблюдается подготовка для очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие - две пушки на шевронах. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года.

Ранее мы сообщали, что россияне продают разбитые квартиры украинцев в Мариуполе.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупант изнасиловал украинку за ее отказ ехать в Россию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Мариупольмедузи