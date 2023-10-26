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"Такого не було ніколи": в Маріуполі пляжі "забиті" мертвими медузами (відео)

Маріуполь, Четвер 26 жовтня 2023 16:28
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"Такого не було ніколи": в Маріуполі пляжі "забиті" мертвими медузами (відео) У Маріуполі на пляжах виявили мертвих медуз (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В окупованому Маріуполі пляжі Азовського моря забиті мертвими медузами. Ймовірно морські тварини загинули через стрімке падіння температури в морі та в повітрі.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посилання на пост радника міського голови міста Маріуполь Петра Андрющенко в Telegram.

Що відомо про загибель медуз

За його словами, раніше медуз ніколи не спостерігали у морі в таку пору року.

Однак через аномальну погоду в жовтні, на що також вплинула війна, відбуваються такі неприродні явища.

До того ж він зазначив, що це ненормальне та неприродне явище.

"Це загиблі через стрімке падіння температури в морі та повітрі. Оцініть розмір екоциду. Це реальна аномалія. Так. Не було. Ніколи. Це ненормальне та неприродне явище – наявність медуз у жовтні. Це один із наслідків війни. Один зі злочинів Росії", - написав Андрющенко.

&quot;Такого не було ніколи&quot;: в Маріуполі пляжі &quot;забиті&quot; мертвими медузами (відео)У Маріуполі виявили мертвих медуз (фото: скриншот)

Яка ситуація в місті

В Маріуполі у окупантів спостерігається активізація руху живої сили. При чому цей рух відбувається одразу у двох напрямках - в бік півночі Донецької області та в бік Бердянська.

До того ж спостерігається підготовка для чергового заходу резерву живої сили в Маріупольський район та збільшення окупаційного корпусу в самому Маріуполі.

Раніше Росія перекинула у тимчасово окупований Маріуполь та район близько 5 тисяч нових резервів. Головна їхня відмінність - дві гармати на шевронах. Як зазначав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, останнє подібне введення нових резервів у Маріуполь фіксувалося у квітні 2023 року.

Раніше ми повідомляли, що росіяни продають розбиті квартири українців у Маріуполі.

Також ми писали, що у Маріуполі окупант зґвалтував українку за її відмову їхати до Росії.

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Маріуполь медузи