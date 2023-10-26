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"Такого не было никогда": в Мариуполе пляжи "забиты" мертвыми медузами (видео)

Мариуполь, Четверг 26 октября 2023 16:28
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"Такого не было никогда": в Мариуполе пляжи "забиты" мертвыми медузами (видео) В Мариуполе на пляжах обнаружили мертвых медуз (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В оккупированном Мариуполе пляжи Азовского моря забиты мертвыми медузами. Вероятно, морские животные погибли из-за стремительного падения температуры в море и в воздухе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост советника городского головы города Мариуполь Петра Андрющенко в Telegram.

Что известно о гибели медуз

По его словам, раньше медуз никогда не наблюдали в море в такое время года.

Однако из-за аномальной погоды в октябре, на что тоже повлияла война, происходят такие неестественные явления.

К тому же, он отметил, что это ненормальное и неестественное явление.

"Это погибшие из-за стремительного падения температуры в море и воздухе. Оцените размер экоцида. Это реальная аномалия. Да. Не было. Никогда. Это ненормальное и неестественное явление - наличие медуз в октябре. Это одно из последствий войны. Одно из преступлений России", - написал Андрющенко.

&quot;Такого не было никогда&quot;: в Мариуполе пляжи &quot;забиты&quot; мертвыми медузами (видео)В Мариуполе обнаружили мёртвых медуз (фото: скриншот)

Какая ситуация в городе

В Мариуполе у оккупантов наблюдается активизация движения живой силы. Причем это движение происходит сразу в двух направлениях - в сторону севера Донецкой области и в сторону Бердянска.

К тому же, наблюдается подготовка для очередного мероприятия резерва живой силы в Мариупольский район и увеличение оккупационного корпуса в самом Мариуполе.

Ранее Россия перебросила во временно оккупированный Мариуполь и район около 5 тысяч новых резервов. Главное их отличие - две пушки на шевронах. Как отмечал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, последнее подобное введение новых резервов в Мариуполь фиксировалось в апреле 2023 года.

Ранее мы сообщали, что россияне продают разбитые квартиры украинцев в Мариуполе.

Также мы писали, что в Мариуполе оккупант изнасиловал украинку за ее отказ ехать в Россию.

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Мариуполь медузи