Такого Беларусь еще не видела: видео и фото жестких стычек на улицах после выборов

В Беларуси после выборов 9 августа произошли многотысячные протесты несогласных с результатами, где преимущество в более 80% получил Александр Лукашенко.

Десятки, а по некоторой информации и более 100 тысяч людей этой ночью вышли на улицы разных городов. Ведь по результатам ряда экзитполов эти 80% набрала соперница "бацьки" Светлана Тихановская. Местные Telegram-каналы публикуют свежие видео и информацию с места событий.

Самые массовые протесты произошли в Минске, встали и другие города: Барановичи, Гродно, Брест, Слоним, Ляховичи, Немига, Пинск, Лида и так далее. Но самые ожесточенные протесты сегодня были в центре Минска. Там ОМОНовцы и внутренние войска переходили на жесткий разгон протестующих. В ход шли светошумовые гранаты, по некоторым данным - резиновые пули.

Люди скандируют "Уходи" в центре Минска (видео: NEXTA Live)

В свою очередь люди закидывали милиционеров бутылками и файерами, прорывая оцепления. Скандировали "Верым! Можам! Пераможам!", "Живе Беларусь", размахивали бело-красными знаменами, многие включали или пели песню "Перемен", кричали "Уходи" и "Позор".

Тысячи огней в ночь с 9 на 10 августа осветили Беларусь (фото и видео: NEXTA Live)

Также появилась информация о погибшем. Парня сбил автозак, который въехал в толпу протестующих, сообщает NEXTA Live. Как сообщает СМИ, имя погибшего - Евгений Заичкин.

Автозак протаранил толпу в Минске (видео: NEXTA Live)

Telegram-каналы регулярно публикуют копии протоколов с избирательных участков, где с огромным отрывом побеждает Тихановская. Ниже один из них.

Тихановская набрала 707 голосов, Лукашенко - 428 (один из протоколов)

Самые жесткие столкновения происходили вблизи Стелы "Минск - город герой!" Милиция не пускала туда людей, хватали и избивали кого только могли. В ход шли светошумовые гранаты, дубинки, слезоточивый газ.

На одном из видео толпа силовиков избивает парня с девушкой, отпускает издевательские комментарии и после уводит их в автозак.

Избиение силовиками молодых людей (видео: NEXTA Live)

В то же время, согласно данным местных СМИ, протесты в Минске и других городах разительно отличались. Если в столице силовики действовали жестко, то в регионах - опускали щиты, отступали и даже братались с протестующими. Подобное произошло в городе Жодино, Лиде, Барановичах.

Стена силовиков очищает улицы в Минске (видео: NEXTA Live)

Кроме силового отражения протестов, в Беларуси полностью "лег" интернет этой ночью, чтобы люди не увидели реальной картины происходящего на улицах и не присоединились к протестующим.

Выступления против Лукашенко этой ночью действительно были массовыми и превзошли многократно все, что видела Беларусь до сих пор. После жаркой ночи и силовых разгонов наступило затишье. Но митингующие скандировали "Завтра! Завтра!".

Отметим, что после объявления первых результатов экзитполов президентских выборов в Беларуси, которые спровоцировали массовые протесты, действующий глава страны Лукашенко так и не выступил с официальным заявлением. Последний раз он появился публично около полудня, когда пришел голосовать.

Ранее мы писали, что Лукашенко оконфузился на выборах. Момент засняли на видео